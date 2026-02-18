« Nudges », la manipulation bienveillante

« Nos comportements, toujours plus sous influence ? » : c’est l’intitulé du Café scientifique de l’Université de Neuchâtel, mercredi soir 18h dans le Bâtiment principal de l’uni. En présence de plusieurs spécialistes, il sera question des techniques souvent discrètes qui visent à modifier notre comportement et à nous influencer, dans l’espace public ou en ligne, parfois sans qu’on s’en aperçoive.

Professeur de marketing à l’Université de Neuchâtel et responsable d’un Certificat d’études avancé consacré au marketing social et aux techniques de nudging, Valéry Bezençon est un des experts présents lors de ce rendez-vous. Il était en direct mercredi dans la Matinale. L’occasion de parler des « nudges », ces manipulations sociales par petites touches, généralement conçues pour influencer les comportements des citoyens-consommateurs de manière positive. « Par exemple, une cafétéria proposant des assiettes plus petites pour les buffets permettrait d’avoir moins de déchets alimentaires parce que les gens prendraient de plus petites quantités. » Des approches souvent rangées dans la catégorie « paternalisme libéral » parce qu’elle vise à modifier les comportements sans imposer de règles.