La nouvelle équipe rectorale de l’UniNE se présente

La rectrice Deniz Gyger Gaspoz a pris ses fonctions le 1er février. Deux des trois vice-recteurs ...
La rectrice Deniz Gyger Gaspoz a pris ses fonctions le 1er février. Deux des trois vice-recteurs ont aussi rejoint la nouvelle équipe. Des défis de taille attendent l’institution dans une période de fortes instabilités géopolitique, économique et environnementale.

Une nouvelle équipe au rectorat de l’Université de Neuchâtel. Deniz Gyger Gaspoz a pris ses nouvelles fonctions de rectrice le 1er février. Elle succède à Kilian Stoffel, qui a occupé ce poste pendant près de 10 ans. Deux des trois vice-recteurs ont pris leurs fonctions en même temps. Il s’agit de Janine Dahinden et de Daniel Hunkeler. L’équipe est complétée par Evelyne Clerc qui occupait déjà ce poste.

Deniz Gyger Gaspoz connait bien le monde académique puisqu’elle travaillait à la HEP-BEJUNE en tant que vice-rectrice de la recherche et des ressources documentaires. Elle arrive également en terrain connu puisqu’elle a fait ses études à l’UniNE où elle a obtenu un doctorat en Sciences humaines et sociales.


Une volonté de travailler ensemble

Le fait d'intégrer une équipe pratiquement renouvelée est un défi, mais aussi une chance, selon Denyz Gyger Gaspoz. À son arrivée il y a deux semaines, elle a d’ailleurs ressenti « une volonté de travailler ensemble, d’avoir une vision commune. » Elle relève qu’une véritable collégialité s’est immédiatement mise en place dans cette nouvelle équipe rectorale.

Deniz Gyger Gaspoz : « C’était un peu mon objectif d’avoir une forme de changement et de continuité en même temps. »

De nombreux défis pour l’UniNE

La nouvelle équipe prend ses fonctions dans une période marquée par une forte instabilité géopolitique, par l'intelligence artificielle, ainsi que par les menaces sur la liberté académique et les finances. Deniz Gyger Gaspoz indique que tous ces éléments « vont influencer les défis qui nous attendent sur le plus court terme. » La nouvelle équipe va aussi s’atteler à la rédaction du plan d’intention sur lequel se fixe « aussi l’enveloppe quadriannuelle qui est attribuée à l’Université de Neuchâtel. » La prochaine réaccréditation de l’Alma Mater est aussi dans le pipeline. 

La remise en question de la science est aussi un élément jugé inquiétant d’autant plus que l’université a une vraie tradition humaniste.

« Un de nos objectifs est de former des citoyennes et des citoyens éclairés et critiques qui peuvent penser par eux-mêmes. »

Sur le plan financier, les temps sont difficiles. Le Fonds national suisse (FNS) a déjà été contraint de réduire ses financements en raison des restrictions budgétaires de la Confédération. Et les Chambres fédérales doivent se prononcer sur une baisse du financement des Hautes écoles. Pour l’instant, relève Deniz Gaspoz Gyger, une hausse des taxes universitaires n’est pas à l’ordre du jour, mais il s’agit d’une compétence du Conseil d’Etat neuchâtelois. /sma


