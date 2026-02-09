Achille Ponzo, nouveau chef Prévention de la criminalité à la Police neuchâteloise

Il est entré en fonction en octobre et succède à Daniel Favre, figure bien connue dans le canton de Neuchâtel, notamment dans les écoles. Pour mener à bien cette nouvelle mission, il peut s’appuyer sur le travail de son prédécesseur, mais aussi de son équipe.
Un nouveau visage à la tête de la Prévention de la criminalité à la Police neuchâteloise. Achille Ponzo est entré en fonction en octobre. Il a succédé à Daniel Favre qui a mis en place la prévention dans le canton de Neuchâtel. Achille Ponzo a expliqué lundi, dans La Matinale, qu’il avait une certaine pression à reprendre ce poste. « Daniel Favre a énormément collaboré avec les différentes institutions, tous les partenaires de la société civile également. Il a œuvré énormément pour les écoles et il a su parler aux jeunes au bon moment. » La pression est donc là pour maintenir tout ce travail, mais il se dit prêt à affronter ce défi avec ses équipes.
Avant de reprendre ce poste, Achille Ponzo a passé 22 ans à la Police neuchâteloise, dans l’opérationnel. « Je suis passé par diverses unités, police de circulation, police secours et notamment police de proximité. » Il connait donc bien le terrain. Et l’intérêt pour la prévention a commencé lors de ses années de service à la police de proximité « où je pouvais exercer de la prévention notamment dans mon secteur du Littoral Est. Et je me suis dit, pourquoi ne pas le faire au niveau cantonal ? »
Un travail d’équipe
Les fonctions d’Achille Ponzo sont de conduire la prévention, en participant à diverses soirées, par exemple avec les personnes âgées, « notamment avec cette problématique des faux policiers, faux neveu. » Il collabore aussi beaucoup avec les centres scolaires. La criminalité au quotidien occupe également une place importante dans son emploi du temps et celle de son équipe. Une équipe qu’il tient à mettre en évidence. « Je ne suis pas le seul à œuvrer pour la prévention, j’ai aussi tous mes collègues que l’on voit sur les routes, dans un véhicule de patrouille, en vélo en été ou à pied. » Une collaboration aussi très importante avec les différentes unités de gendarmerie et de police judiciaire de la Police neuchâteloise.
Comme chaque corps de police, le secteur de la prévention doit s’adapter à l’évolution de la société avec de « nouveaux phénomènes qui apparaissent comme le protoxyde d’azote, donc le gaz hilarant, que pas mal de jeunes commencent à consommer et ça devient problématique. » Les arnaques, le recrutement par internet ou avec les réseaux sociaux figurent également parmi les grands enjeux de la prévention. L’intelligence artificielle est aussi une source d’inquiétude. « L’IA c’est génial, sauf qu’on se rend compte très vite que des images, des conversations peuvent être fausses. » Ce qui peut représenter un danger, conclut Achille Ponzo, notamment pour les jeunes. /sma