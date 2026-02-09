Achille Ponzo, nouveau chef Prévention de la criminalité à la Police neuchâteloise

Un nouveau visage à la tête de la Prévention de la criminalité à la Police neuchâteloise. Achille Ponzo est entré en fonction en octobre. Il a succédé à Daniel Favre qui a mis en place la prévention dans le canton de Neuchâtel. Achille Ponzo a expliqué lundi, dans La Matinale, qu’il avait une certaine pression à reprendre ce poste. « Daniel Favre a énormément collaboré avec les différentes institutions, tous les partenaires de la société civile également. Il a œuvré énormément pour les écoles et il a su parler aux jeunes au bon moment. » La pression est donc là pour maintenir tout ce travail, mais il se dit prêt à affronter ce défi avec ses équipes.

Avant de reprendre ce poste, Achille Ponzo a passé 22 ans à la Police neuchâteloise, dans l’opérationnel. « Je suis passé par diverses unités, police de circulation, police secours et notamment police de proximité. » Il connait donc bien le terrain. Et l’intérêt pour la prévention a commencé lors de ses années de service à la police de proximité « où je pouvais exercer de la prévention notamment dans mon secteur du Littoral Est. Et je me suis dit, pourquoi ne pas le faire au niveau cantonal ? »