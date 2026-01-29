Kilian Stoffel fait ses adieux au rectorat, mais pas à l’UniNe

Recteur de l’Université de Neuchâtel depuis 2016, Kilian Stoffel n’a pas sollicité de troisième ...
Kilian Stoffel fait ses adieux au rectorat, mais pas à l’UniNe

Recteur de l’Université de Neuchâtel depuis 2016, Kilian Stoffel n’a pas sollicité de troisième mandat. Il quitte son poste à la fin du mois, l’esprit serein pour la suite de sa carrière et pour l’avenir de l’institution.

Kilian Stoffel aura passé presque 10 ans au poste de recteur de l'Université de Neuchâtel. Kilian Stoffel aura passé presque 10 ans au poste de recteur de l'Université de Neuchâtel.

Une page se tourne à l’Université de Neuchâtel. Son recteur Kilian Stoffel quitte l’institution en cette fin de mois de janvier. Nommé en 2016, il a annoncé en mai 2024 qu’il ne sollicitera pas de troisième mandat. Dès lundi, Deniz Gyger Gaspoz lui succède. Kilian Stoffel aura passé presque 10 ans à la tête de l’Université de Neuchâtel, un record pour l’institution. Ce jeudi dans « La Matinale », Kilian Stoffel s’est dit « très serein » au moment de quitter le rectorat. Lors de ses deux mandats, il a dû apprendre à gérer les crises. « On sait peut-être quelles sont les procédures à appliquer [..] mais on ne peut pas l’expérimenter de manière artificielle », confie-t-il. Parmi les grandes crises, il y a certes le Covid, mais aussi l’attaque informatique de 2022. « C’était aussi un moment très très dense au niveau de la gestion », reconnaît Kilian Stoffel.

« Un joli futur au sein du système suisse et dans le canton »

Pour Kilian Stoffel, « l’Université de Neuchâtel a toujours sa place dans le système des hautes écoles de Suisse. Elle a ses particularités avec la proximité ». Le futur ancien recteur loue également la qualité de l’enseignement lié à sa taille et « la recherche dans des domaines ciblés et sur un très haut niveau ». Quant à la baisse annoncée des subventions fédérales, mise en parallèle à la hausse du nombre d’étudiants, Kilian Stoffel que cela va être difficile à affronter. « Mais c’est peut-être un avantage que toutes les écoles sont touchées par ces mesures », développe-t-il. Et son avenir à lui ? « J’ai l’occasion de reprendre des enseignements qui me tiennent à cœur et je vais profiter de ces expériences récoltées pendant cette phase au rectorat », conclut Kilian Stoffel. /lgn


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Mathieu Erb met le cap vers Berne

Mathieu Erb met le cap vers Berne

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 10:53

La Chaux-de-Fonds : le Boulevard des Eplatures en partie fermé à la circulation

La Chaux-de-Fonds : le Boulevard des Eplatures en partie fermé à la circulation

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 12:25

La Saint-Blaise, une tradition de plus de 70 ans

La Saint-Blaise, une tradition de plus de 70 ans

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 11:30

Déficit de plus de 12 millions de francs budgété par le RHNe

Déficit de plus de 12 millions de francs budgété par le RHNe

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 11:00

Articles les plus lus

Du mimosa pour un brin de solidarité

Du mimosa pour un brin de solidarité

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 10:11

Déficit de plus de 12 millions de francs budgété par le RHNe

Déficit de plus de 12 millions de francs budgété par le RHNe

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 11:00

La Saint-Blaise, une tradition de plus de 70 ans

La Saint-Blaise, une tradition de plus de 70 ans

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 11:30

Kilian Stoffel fait ses adieux au rectorat, mais pas à l’UniNe

Kilian Stoffel fait ses adieux au rectorat, mais pas à l’UniNe

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 12:00

Usage de pièges photographiques soumis à autorisation à Neuchâtel

Usage de pièges photographiques soumis à autorisation à Neuchâtel

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 10:04

Du mimosa pour un brin de solidarité

Du mimosa pour un brin de solidarité

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 10:11

Déficit de plus de 12 millions de francs budgété par le RHNe

Déficit de plus de 12 millions de francs budgété par le RHNe

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 11:00

La Saint-Blaise, une tradition de plus de 70 ans

La Saint-Blaise, une tradition de plus de 70 ans

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 11:30

La baie de La Tène va changer de visage

La baie de La Tène va changer de visage

Région    Actualisé le 28.01.2026 - 15:41

À Engollon, le goût du terroir reprend place

À Engollon, le goût du terroir reprend place

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 07:30

Usage de pièges photographiques soumis à autorisation à Neuchâtel

Usage de pièges photographiques soumis à autorisation à Neuchâtel

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 10:04

Du mimosa pour un brin de solidarité

Du mimosa pour un brin de solidarité

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 10:11