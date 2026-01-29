Kilian Stoffel fait ses adieux au rectorat, mais pas à l’UniNe

Recteur de l’Université de Neuchâtel depuis 2016, Kilian Stoffel n’a pas sollicité de troisième mandat. Il quitte son poste à la fin du mois, l’esprit serein pour la suite de sa carrière et pour l’avenir de l’institution.
Une page se tourne à l’Université de Neuchâtel. Son recteur Kilian Stoffel quitte l’institution en cette fin de mois de janvier. Nommé en 2016, il a annoncé en mai 2024 qu’il ne sollicitera pas de troisième mandat. Dès lundi, Deniz Gyger Gaspoz lui succède. Kilian Stoffel aura passé presque 10 ans à la tête de l’Université de Neuchâtel, un record pour l’institution. Ce jeudi dans « La Matinale », Kilian Stoffel s’est dit « très serein » au moment de quitter le rectorat. Lors de ses deux mandats, il a dû apprendre à gérer les crises. « On sait peut-être quelles sont les procédures à appliquer [..] mais on ne peut pas l’expérimenter de manière artificielle », confie-t-il. Parmi les grandes crises, il y a certes le Covid, mais aussi l’attaque informatique de 2022. « C’était aussi un moment très très dense au niveau de la gestion », reconnaît Kilian Stoffel.
« Un joli futur au sein du système suisse et dans le canton »Pour Kilian Stoffel, « l’Université de Neuchâtel a toujours sa place dans le système des hautes écoles de Suisse. Elle a ses particularités avec la proximité ». Le futur ancien recteur loue également la qualité de l’enseignement lié à sa taille et « la recherche dans des domaines ciblés et sur un très haut niveau ». Quant à la baisse annoncée des subventions fédérales, mise en parallèle à la hausse du nombre d’étudiants, Kilian Stoffel que cela va être difficile à affronter. « Mais c’est peut-être un avantage que toutes les écoles sont touchées par ces mesures », développe-t-il. Et son avenir à lui ? « J’ai l’occasion de reprendre des enseignements qui me tiennent à cœur et je vais profiter de ces expériences récoltées pendant cette phase au rectorat », conclut Kilian Stoffel. /lgn