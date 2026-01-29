Kilian Stoffel fait ses adieux au rectorat, mais pas à l’UniNe

« Un joli futur au sein du système suisse et dans le canton »

Pour Kilian Stoffel, « l’Université de Neuchâtel a toujours sa place dans le système des hautes écoles de Suisse. Elle a ses particularités avec la proximité ». Le futur ancien recteur loue également la qualité de l’enseignement lié à sa taille et « la recherche dans des domaines ciblés et sur un très haut niveau ». Quant à la baisse annoncée des subventions fédérales, mise en parallèle à la hausse du nombre d’étudiants, Kilian Stoffel que cela va être difficile à affronter. « Mais c’est peut-être un avantage que toutes les écoles sont touchées par ces mesures », développe-t-il. Et son avenir à lui ? « J’ai l’occasion de reprendre des enseignements qui me tiennent à cœur et je vais profiter de ces expériences récoltées pendant cette phase au rectorat », conclut Kilian Stoffel. /lgn