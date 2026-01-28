Le chantier du collège du Mail va de l’avant

Aucune opposition n’a été déposée contre la rénovation du collège du Mail, ni contre la construction ...
Aucune opposition n’a été déposée contre la rénovation du collège du Mail, ni contre la construction de la structure qui va accueillir les élèves pendant les travaux.

Le collège du Mail à Neuchâtel. (Photo: OCPI) Le collège du Mail à Neuchâtel. (Photo: OCPI)

Aucun obstacle administratif ne se dresse désormais sur la route du chantier du collège du Mail à Neuchâtel. Les deux volets du projet étaient mis à l’enquête publique jusqu’au 19 janvier. Comme nous l’a indiqué mercredi la Ville de Neuchâtel, « les dossiers relatifs à la rénovation du collège du Mail n’ont pas suscité d’oppositions ». Cela signifie que l’assainissement et la remise aux normes de l’établissement scolaire construit entre 1964 et 1970 va pouvoir aller de l’avant comme prévu. Même situation pour la structure modulaire provisoire qui va accueillir les élèves sur la plaine du Mail pendant la durée du chantier.

Le coût de l’ensemble du projet est chiffré à 52 millions de francs. Si tout se passe comme prévu, les travaux doivent démarrer en août 2027 et durer trois ans. /jhi


 

