Le FC La Sagne et la Commune ont enterré la hache de guerre

Le FC La Sagne et la Commune ont fait la paix. Footeux et politiques étaient fâchés à cause de l’antenne 5G installée en 2022 au bord du terrain des Gouttes. Le club réclamait une part du montant versé par Swisscom à la Commune pour l’exploitation de cette installation. Et ne voyant rien venir, l’un des dirigeants avait demandé à un électricien de tirer la prise, provoquant une panne momentanée en mai 2024. Aujourd’hui, la confiance est rétablie, après quelques rencontres et l’octroi d’un soutien financier des autorités. Un soutien qui ne bénéficie pas qu’au FC La Sagne. On vous raconte.

« Je vous préviens, vous n’aurez rien de croustillant », a commencé le conseiller communal Charles Haesler à l’endroit du seul journaliste présent dans les locaux de la Commune, lundi soir, journaliste entouré de trois conseillers communaux et des deux coprésidents du FC La Sagne. Une rencontre qui s’est tenue entre deux autres séances du Conseil communal sagnard. Rien de croustillant peut-être, mais le fin mot de cette histoire d’antenne qui aurait pu finir devant les tribunaux et qui se termine bien.





Dirigeants satisfaits du soutien communal

Le FC La Sagne disait devoir dépenser 50'000 francs pour investir dans un changement d’éclairage du terrain, forcé par les travaux d’installation de l’antenne. Et aujourd’hui, même s’ils n’articulent aucun chiffre, les dirigeants du club se disent satisfaits du soutien financier octroyé par la Commune. Il s’agit d’un financement direct d’une partie du projet de modernisation de l’éclairage exigé par l’Association neuchâteloise de football pour pouvoir continuer de jouer des matches le soir, modernisation qui se fera ce printemps. Et le FC La Sagne touche aussi une partie d’une subvention annuelle accordée depuis 2025 aux sociétés locales, une première pour le village. « On a cherché une solution pour régler le problème. La commission financière et le Conseil général ont estimé que le montant (du dédommagement) prévu devait être augmenté pour bénéficier à l’ensemble des sociétés locales », explique le conseiller communal Charles Haesler.





Plus question de bloquer les WC

Une convention règle l’entretien par le FC La Sagne des installations du site des Gouttes. Plus question donc pour le club de condamner les toilettes publiques du site comme mesure de rétorsion envisagée au moment des tensions. L’histoire a donc commencé par un coup de sang, mais encore une fois, se termine bien. Une fierté pour Laurent Huguenin, coprésident du FC La Sagne, car « ça a été un long travail. Les anciens conseils communaux n’ont jamais soutenu les sociétés locales. Bravo à la Commune d’avoir mis un terme à ce litige », applaudit le dirigeant.

