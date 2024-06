Le FC La Sagne est en rogne, il tire (momentanément) la prise !

Une antenne 5G qui tombe en rade. Ça peut arriver… Mais il y a un mois et demi à La Sagne, ce n’était pas une panne accidentelle. Si les Sagnards ont été brièvement privés de réseau, c’est parce que le club de football du village et le Conseil communal sont en « pétard ». Au point qu’un jour, les dirigeants du FC La Sagne ont décidé de tirer la prise !

Rembobinons un peu… Cette antenne 5G a été installée il y a deux ans au bord du terrain de football. Propriétaire de la pelouse, la Commune avait demandé un feu vert au club de foot, qui avait donné un accord de principe. Le club, propriétaire de la buvette et de ses locaux annexes (dans lequel se trouve le tableau électrique), souhaitait obtenir une part de l’argent versé par l’opérateur Swisscom à La Sagne pour l’hébergement de l’antenne. Mais la suite ne s’est pas passée comme prévu…





Le mât de la discorde

Les autorités ont fait démarrer les travaux. L’un des quatre mâts construits en 1989 par le club à ses frais pour l’éclairage du terrain de football a été démonté et le nouveau mât sur lequel a été fixé l’antenne 5G a été planté ailleurs. C’était le début des ennuis : le club dit avoir dû débourser 10'000 francs pour installer un nouvel éclairage sur ce mât et il va aussi falloir changer les lampes aux trois autres coins du terrain. En plus, l’association neuchâteloise de football a demandé au club de déplacer de trois mètres les barrières bordant la pelouse, normes de sécurité obligent.





Négociations au point mort

En parallèle des travaux, les négociations entre le Conseil communal et les footballeurs ont commencé pour se répartir l’argent de Swisscom. L’exécutif est monté jusqu’à 7'000 francs par an et le FC La Sagne ne voulait pas descendre au-dessous de 10'000 francs. Aujourd’hui, les négociations sont au point mort et le club dit ne pas avoir touché un centime.





Après la 5G, les toilettes publiques!

Alors, il y a six semaines, les dirigeants du club ont mandaté une entreprise d’électricité pour enlever les plombs, puis les remettre. Swisscom confirme l’information mais ne portera pas plainte. Le FC La Sagne a aussi envoyé à la Commune une facture de 40'000 francs pour les travaux que le club a dû entreprendre à la suite de la pose de l’antenne. Et en assemblée générale, les membres du club et ses principaux sponsors, qui sont aussi fâchés contre la Commune, ont décidé d’une autre mesure de représailles : désormais, les toilettes publiques qui font partie du bâtiment de la buvette du FC La Sagne seront fermées à clé.





Issue judiciaire?

Les représentants des deux parties disent vouloir éviter de se retrouver devant les tribunaux. Le Conseil communal fraîchement élu, composé de trois nouveaux membres, se dit ouvert à la discussion, mais « pas à n’importe quel prix. » Les autorités souhaitent éviter de créer des jalousies entre les diverses associations du village. Il faut aussi préciser que la présence au sein du Conseil communal d’un ancien pilier et ami du FC La Sagne n’est pas de nature à apaiser les esprits…





Le club craint pour son avenir

Le club avait fait tirer une ligne électrique de 863m de long à ses frais entre le village et le terrain de foot pour pouvoir jouer des matches en soirée. Les footballeurs se sentent un peu propriétaires de cette ligne qui appartient légalement à Groupe E.

Le FC La Sagne fête ses 75 ans cette année, c’est l’un des principaux animateurs du village. Il déplore le fait de n’avoir jamais été subventionné. Le club vient de remonter en deuxième ligue. C’est le reflet d’un certain dynamisme, mais la poignée de bénévoles très actifs a peur de s’essouffler et du coup, les dirigeants craignent pour l’avenir de leur club. /vco