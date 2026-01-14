L’offre en généralistes s’étoffe au Val-de-Ruz

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui sont en quête désespérée d’un généraliste. Le centre médical des Geneveys-sur Coffrane a déniché plusieurs médecins. Il en compte quatre actuellement, un 5e arrivera au printemps et un 6e à l’automne. À cela s’ajoutent des spécialistes, comme des néphrologues, qui proposent des consultations durant quelques heures par semaine, précise Arnaud Violland, directeur général de Réso.ne qui a repris les activités du Groupe Volta en décembre dernier.
L’établissement vaudruzien se veut comme un centre de formation de médecins de famille. Une filière de formation dédiée à la médecine interne générale a été créée. Des généralistes du Réso.ne et du RHNe encadrent des médecins en formation, ajoute Arnaud Violland.
Arnaud Violland : « Actuellement, on accepte des patients qui viennent de tout le canton de Neuchâtel et pas uniquement du Val-de-Ruz. »
À son ouverture en septembre 2024, l’établissement vaudruzien ne comptait qu’un seul médecin. L’objectif était d’en trouver d’autres. Mission délicate, mais mission accomplie. « Le recrutement d’un médecin généraliste est toujours un long processus. Il faut compter presque une année entre un premier contact et son arrivée effective », explique le directeur général de Réso.ne.
« La demande est forte, les agendas se remplissent assez rapidement. »
Si trouver un généraliste s’avère compliqué, qu’il soit de la région l’est encore plus. « Les trois médecins du Réso.ne du centre sont des Français qui sont venus travailler en Suisse », précise Arnaud Violland.
« L’idée, c’est bien que ces médecins restent dans le canton. »
Petite particularité du centre de l’ouest du Val-de-Ruz, l’itinérance de certains médecins : « On a fait une montée en puissance progressive. Cela signifie que nous avons un généraliste qui intervient à la fois au centre de La Chaux-de-Fonds et aux Geneveys-sur-Coffrane. Et le médecin-cadre du Réseau hospitalier neuchâtelois est présent quatre jours par semaine, mais conserve un jour au RHNe. »
« Les spécialistes vont être présents sur plusieurs sites en fonction de la demande et des besoins. »
Le panel de l’offre médicale du centre des Geneveys-sur-Coffrane sera prochainement complété par l’ouverture d’une pharmacie Marti prévue le 19 janvier. /jpp