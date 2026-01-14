L’offre en généralistes s’étoffe au Val-de-Ruz

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui sont en quête désespérée d’un généraliste. Le centre médical des Geneveys-sur Coffrane a déniché plusieurs médecins. Il en compte quatre actuellement, un 5e arrivera au printemps et un 6e à l’automne. À cela s’ajoutent des spécialistes, comme des néphrologues, qui proposent des consultations durant quelques heures par semaine, précise Arnaud Violland, directeur général de Réso.ne qui a repris les activités du Groupe Volta en décembre dernier.

L’établissement vaudruzien se veut comme un centre de formation de médecins de famille. Une filière de formation dédiée à la médecine interne générale a été créée. Des généralistes du Réso.ne et du RHNe encadrent des médecins en formation, ajoute Arnaud Violland.