Le Groupe Santé Volta repris par RHNe

Le RHNe sauve les activités et les emplois du Groupe Santé Volta. Le Réseau hospitalier neuchâtelois, jusqu’ici actionnaire à 30% du capital de la société, annonce ce mardi racheter toutes les parts du Groupe Santé Volta. Le RHNe reprend donc toutes les activités du groupe de santé privé, soit l’exploitation de quatre centres de santé (à La Chaux-de-Fonds, Fleurier, Neuchâtel et aux Geneveys-sur-Coffrane) avec deux permanences médicales sous une nouvelle raison sociale : Réso.ne. Cette reprise « permet de sauver l’entièreté des emplois », explique le RHNe dans son communiqué et « d’assurer la continuité des soins ambulatoires de proximité pour plus de 8'000 patients ».

Le groupe de santé privé était en situation d’insolvabilité et de surendettement. Le Réseau hospitalier neuchâtelois avait déjà conclu un partenariat public-privé avec la structure en février 2024. « Le RHNe a soutenu financièrement la société anonyme en octroyant des prêts et une caution solidaire pour un total de plus de 2,5 millions de francs », précise le communiqué. /comm-crb