La foule au centre médical des Geneveys-sur-Coffrane

Le premier étage du bâtiment désormais consacré à la santé accueille depuis le mois d’octobre un centre thérapies et bien-être géré par une association. On y trouve différents praticiens qui proposent massage, kinésiologie, nutrition, hypnose ou encore sage-femme, une liste non exhaustive. Là encore, l’offre semble répondre à un réel besoin. « Pour le moment, on a 18 praticiens et d’autres sont en attente », se réjouit Giuseppina El Harti, la présidente de l’association.