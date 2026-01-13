Le Domaine de la Grillette à Wengen

La cave de Cressier est depuis 1997 sponsor et partenaire officiel des courses internationales de ski du Lauberhorn. Elle écoule en trois jours plus de 10'000 bouteilles de vin blanc et de vin rouge spécialement conçu pour l’évènement. Les compétitions se tiennent cette année de vendredi à dimanche.
Des produits du terroir neuchâtelois à Wengen ! Le domaine de la Grillette à Cressier est une nouvelle fois cette année partenaire et sponsor officiel des courses internationales de ski du Lauberhorn qui se tiennent de jeudi à dimanche dans la station bernoise. L’aventure a commencé en 1997, comme l’a expliqué mardi dans La Matinale Annie Rossi, régisseur et œnologue au domaine de la Grillette. « Pour nous, ça veut dire une très belle visibilité, un beau rayonnement des vins, des moments aussi de partage et de convivialité avec nos clients sur place. Et, bien évidemment des ventes. » Lors de la manifestation, la cave va écouler plus de 10'000 bouteilles de vin blanc et de vin rouge. Annie Rossi met aussi en avant que la cave et le ski alpin, en particulier la descente, ont des valeurs en commun. Elle évoque la précision, la technique, le dépassement, la prise de risque, le côté compétitif et tout le travail qu’il y a derrière. Et du travail, il y en a.
Des vins adaptés aux conditions particulières du Lauberhorn
La cuvée spéciale Lauberhorn est vraiment conçue pour l’évènement avec des assemblages qui varient un peu chaque année. « La particularité de ces cuvées, ce sont les moments dans lesquelles et où elles vont être consommées. » Annie Rossi explique que sur les pistes, la température, la pression et l’humidité sont très différentes. « Il faut créer des vins qui puissent être dégustés dans cet environnement-là. (…) Donc on travaille vraiment les assemblages. Pour les blancs, il ne faut pas que ce soit trop acide, il faut une certaine rondeur, beaucoup d’aromatiques. Pour les rouges, il faut de la structure et en même temps beaucoup de fruits et pas trop de tanin. »
Ces cuvées spéciales ont aussi une étiquette spécifique Cuvée Lauberhorn. « On a le logo du Lauberhorn. Si vous mettez la cuvée blanche et la cuvée rouge côte à côte, vous avez le panorama intégral du Lauberhorn. »
Le vin est validé chaque année, en conditions réelles, par le comité des courses. /sma