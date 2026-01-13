Le Domaine de la Grillette à Wengen

Des vins adaptés aux conditions particulières du Lauberhorn

La cuvée spéciale Lauberhorn est vraiment conçue pour l’évènement avec des assemblages qui varient un peu chaque année. « La particularité de ces cuvées, ce sont les moments dans lesquelles et où elles vont être consommées. » Annie Rossi explique que sur les pistes, la température, la pression et l’humidité sont très différentes. « Il faut créer des vins qui puissent être dégustés dans cet environnement-là. (…) Donc on travaille vraiment les assemblages. Pour les blancs, il ne faut pas que ce soit trop acide, il faut une certaine rondeur, beaucoup d’aromatiques. Pour les rouges, il faut de la structure et en même temps beaucoup de fruits et pas trop de tanin. »

Ces cuvées spéciales ont aussi une étiquette spécifique Cuvée Lauberhorn. « On a le logo du Lauberhorn. Si vous mettez la cuvée blanche et la cuvée rouge côte à côte, vous avez le panorama intégral du Lauberhorn. »

Le vin est validé chaque année, en conditions réelles, par le comité des courses. /sma