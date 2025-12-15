Neuchâtel face à un défi financier de 200 millions

Des économies « intelligentes »

Le Canton ne publie pas, à ce stade, de liste de coupes budgétaires. « Le Canton de Neuchâtel a fait le choix de ne pas faire une liste de mesures d'économies qui accompagnent le programme de législature, dans la mesure où, aujourd'hui, c'est trop incertain pour avoir exactement les montants », précise Crystel Graf. L'approche se veut collaborative. « On souhaite anticiper et pouvoir travailler dès le mois de janvier sur un programme d'optimisation, mais qui soit construit avec les services, avec les partenaires, pour trouver des mesures qui finalement ne soient pas des coupes dans les prestations, mais qui soient des mesures, on va dire, intelligentes, d'optimisation », détaille la présidente du gouvernement.

Cette stratégie vise à éviter la situation difficile vécue par les Cantons de Vaud ou Fribourg lors de l'élaboration de leurs budgets. Pour 2026, le Canton a déjà dû puiser dans ses réserves. « Ces réserves ne sont pas inépuisables. Donc on doit travailler pour finalement trouver un équilibre budgétaire pour les années à venir », avertit Crystel Graf.





Maintenir les investissements

Malgré les contraintes financières, le Conseil d'État entend poursuivre ses investissements. « C'est extrêmement important, surtout en période difficile, en période où la conjoncture est défavorable », affirme la présidente du gouvernement. L'objectif est de préserver l'emploi et d'améliorer la qualité de vie dans les domaines de la mobilité et de la formation.





Trois axes stratégiques

Le premier axe, « Vivre sereinement », vise à offrir des conditions de vie de qualité. Il garantit l'accès aux services essentiels comme la santé, l'éducation, la culture et le logement. La sécurité et le soutien aux personnes vulnérables figurent également au programme.

L'axe « Développer durablement » mise sur le renforcement de l'attractivité économique du canton. Il encourage la collaboration, l'innovation et l'entrepreneuriat pour créer des emplois et des perspectives.

Enfin, « Innover ensemble » s'appuie sur l'écosystème neuchâtelois réunissant hautes écoles, centres de recherche et entreprises technologiques. Cet axe vise aussi à simplifier l'administration et à améliorer les services publics.

Le programme s'inscrit dans la Stratégie 2030 pour le développement durable du canton. /comm-aju