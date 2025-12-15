Neuchâtel face à un défi financier de 200 millions

Le gouvernement neuchâtelois fait face à de nombreux défis financiers. Le Conseil d’État a présenté lundi matin son programme de législature, qui s’articule autour de trois axes mais qui ne présente pas encore de mesures d’économie précise.
Le Canton de Neuchâtel doit dégager plus de 200 millions de francs durant la législature 2026-2029 pour rééquilibrer ses budgets. Le Conseil d'État a présenté lundi son programme de législature et annonce un programme d'optimisation dès janvier 2026. Malgré ces contraintes, le gouvernement maintient sa volonté d'investir. Le programme de législature s'articule autour de trois axes : vivre, développer et innover. Il fixe dix objectifs et trente mesures stratégiques pour les quatre prochaines années.
Un tournant financier
Après plusieurs années de conjoncture favorable, les finances cantonales subissent un retournement. Les revenus ralentissent tandis que les charges continuent de progresser. « Ce qu'on sait, et on le voit aussi dans les cantons qui nous entourent, c'est que les défis financiers à venir seront extrêmement importants », explique Crystel Graf, présidente du Conseil d'État. Les projections indiquent qu'il faudra dégager plus de 200 millions de francs durant cette législature pour respecter le frein à l'endettement. Face à cette situation, le gouvernement lance un programme d'optimisation des charges dès 2026.
Crystel Graf, présidente du gouvernement : « Le Conseil d’Etat a fait le choix de ne pas faire une liste de mesures. »
Des économies « intelligentes »
Le Canton ne publie pas, à ce stade, de liste de coupes budgétaires. « Le Canton de Neuchâtel a fait le choix de ne pas faire une liste de mesures d'économies qui accompagnent le programme de législature, dans la mesure où, aujourd'hui, c'est trop incertain pour avoir exactement les montants », précise Crystel Graf. L'approche se veut collaborative. « On souhaite anticiper et pouvoir travailler dès le mois de janvier sur un programme d'optimisation, mais qui soit construit avec les services, avec les partenaires, pour trouver des mesures qui finalement ne soient pas des coupes dans les prestations, mais qui soient des mesures, on va dire, intelligentes, d'optimisation », détaille la présidente du gouvernement.
Cette stratégie vise à éviter la situation difficile vécue par les Cantons de Vaud ou Fribourg lors de l'élaboration de leurs budgets. Pour 2026, le Canton a déjà dû puiser dans ses réserves. « Ces réserves ne sont pas inépuisables. Donc on doit travailler pour finalement trouver un équilibre budgétaire pour les années à venir », avertit Crystel Graf.
Maintenir les investissements
Malgré les contraintes financières, le Conseil d'État entend poursuivre ses investissements. « C'est extrêmement important, surtout en période difficile, en période où la conjoncture est défavorable », affirme la présidente du gouvernement. L'objectif est de préserver l'emploi et d'améliorer la qualité de vie dans les domaines de la mobilité et de la formation.
Trois axes stratégiques
Le premier axe, « Vivre sereinement », vise à offrir des conditions de vie de qualité. Il garantit l'accès aux services essentiels comme la santé, l'éducation, la culture et le logement. La sécurité et le soutien aux personnes vulnérables figurent également au programme.
L'axe « Développer durablement » mise sur le renforcement de l'attractivité économique du canton. Il encourage la collaboration, l'innovation et l'entrepreneuriat pour créer des emplois et des perspectives.
Enfin, « Innover ensemble » s'appuie sur l'écosystème neuchâtelois réunissant hautes écoles, centres de recherche et entreprises technologiques. Cet axe vise aussi à simplifier l'administration et à améliorer les services publics.
Le programme s'inscrit dans la Stratégie 2030 pour le développement durable du canton. /comm-aju