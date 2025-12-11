Les « Etudiants Ressource Relais » au secours des élèves de l’Unine

Début décembre l’Université de Neuchâtel a lancé son programme « Etudiants Ressource Relais » (ERR). Les participants ont pour mission d’être l’oreille attentive d’étudiants en cas de soucis de tous genres. Un premier espace d’échange pour encourager les élèves à demander de l’aide en cas de besoin.
Faciliter l’accès à la demande d’aide en matière de santé mentale. C’est le but du nouveau programme de l’Université de Neuchâtel lancé début décembre. Mis en place par le bureau de promotion de la santé de l’UniNe, le projet s’appuie sur quatre étudiants volontaires (un pour chaque faculté). Baptisés « Etudiants Ressource Relais », ces quatre élèves ont pour mission d’être un premier contact auprès duquel les étudiants peuvent se tourner s’ils souhaitent parler de problématiques personnelles ou liées aux études. Ces quatre relais sont joignables par courriel et sont tenus de répondre aux demandes sous 72 heures. Ils sont également rémunérés par l’Université entre 20 et 30 francs de l’heure. « Selon les derniers chiffres de l’OFS sur les conditions socio-économiques des étudiants, plusieurs facteurs montrent que la santé mentale est en déclin », explique Maëva Wyttenbach, spécialiste promotion de la santé à l’UniNe. Ce programme est donc une manière de répondre aux besoins psychologiques des étudiants, selon l’établissement. Cependant, l’Université de Neuchâtel possède déjà un guichet psychologique. Dans ce cadre, les étudiants peuvent se tourner vers des professionnels en cas de détresse. « Les ERR ne remplacent pas le guichet psychologique », précise Maëva Wyttenbach. Les deux entités ont pour but d’être complémentaires :
Maëva Wyttenbach : « On voulait pouvoir toucher les élèves à l’étape d’avant. »
Le guichet psychologique enregistre une hausse des demandes de consultations cette année. Au total, 60 personnes ont sollicité le service en 2025, c’est vingt de plus que l’année précédente.
Pas de compétences psychologiques requises
Le bureau de promotion de la santé a travaillé pendant un an pour mettre sur pied ce programme. Au moment de chercher les étudiants relais, 45 postulations ont été déposées auprès du bureau de promotion de la santé par des étudiants de l’UniNe. « Tous les dossiers étaient intéressants, mais on a dû en choisir que quatre », détaille la responsable du programme. « On a vu que de nombreux étudiants étaient soucieux de la santé mentale et du bien-être des autres élèves », se réjouit Maëva Wyttenbach. Une première réussite selon elle, mais qui a rendu le processus de sélection difficile :
« Leur responsabilité est très claire. »
Après la sélection des quatre étudiants est venue la phase de formation. En quatre heures, les participants ont été sensibilisés aux principaux troubles de la santé mentale auxquels ils pourraient être confrontés, comme par exemple les troubles anxieux ou les troubles dépressifs. « Ils peuvent ainsi repérer les signes et savoir vers qui rediriger les étudiants dans le besoin ».
Le programme est encore frais mais de premières sollicitations ont déjà pu être faites auprès des relais. « On est content que ça commence et l’on espère que ce programme va fonctionner », termine Maëva Wyttenbach. En plus des demandes par courriel, des permanences d’une heure par semaine seront mises en place dès la rentrée de février pour les ERR. /crb