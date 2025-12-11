Les « Etudiants Ressource Relais » au secours des élèves de l’Unine

Le guichet psychologique enregistre une hausse des demandes de consultations cette année. Au total, 60 personnes ont sollicité le service en 2025, c’est vingt de plus que l’année précédente.





Pas de compétences psychologiques requises

Le bureau de promotion de la santé a travaillé pendant un an pour mettre sur pied ce programme. Au moment de chercher les étudiants relais, 45 postulations ont été déposées auprès du bureau de promotion de la santé par des étudiants de l’UniNe. « Tous les dossiers étaient intéressants, mais on a dû en choisir que quatre », détaille la responsable du programme. « On a vu que de nombreux étudiants étaient soucieux de la santé mentale et du bien-être des autres élèves », se réjouit Maëva Wyttenbach. Une première réussite selon elle, mais qui a rendu le processus de sélection difficile :