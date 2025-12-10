Le ski alpinisme suisse vise des médailles aux JO

Le ski alpinisme est désormais un sport olympique ! La discipline sera pour la première fois au programme des JO de Milan Cortina du 6 au 22 février en Italie. Le Chaux-de-Fonnier Esteban Hofer est l’un des deux coachs nationaux de l’équipe de Suisse. Il a expliqué mercredi, dans La Matinale, ne pas être surpris que le ski alpinisme fasse son entrée lors des JO qui se tiennent en Italie. « L’Italie est une des fortes nations du ski-alpinisme. Je pense que c’est pour cela qu’ils ont voulu pousser à mettre ce sport au programme. » Côté préparation, même s’il s’agit d’une année olympique, le programme n’a pas été chamboulé, d’autant que les derniers résultats étaient au rendez-vous. « On n’a pas changé énormément de choses. On a gardé tout ce qui fonctionnait jusque-là. (…) On a juste rajouté quelques camps, dont un camp en hypoxie cet été. »

Les athlètes seront alignés dans le sprint et le relais mixte, des disciplines très télévisuelles. « Ce sont des disciplines très courtes, sur un format un peu comme le ski-cross. » Esteban Hofer relève « qu’on aurait aussi voulu avoir l’individuel et les autres courses de ski alpinisme, mais c’est déjà super d’être aux JO. »





Les chances de médailles sont réelles

La sélection des athlètes qui iront aux JO se tient le 8 janvier. Pour l’instant rien n’est encore sûr. La Neuchâteloise Marianne Fatton a toutes ses chances d’être du voyage. « C’est sûr que Marianne, avec sa deuxième place au classement de la Coupe du Monde et en tant que championne du monde en titre est bien placée pour être sélectionnée. » Quant aux chances de médailles, elles sont bien réelles, selon Esteban Hofer. « Nos chances sont assez grandes. » Le coach de l’équipe de suisse explique que l’année passée, lors du « test event » sur la piste olympique de Bormio, la Suisse a fait cinq médailles, deux chez les femmes et deux chez les hommes et une au relais mixte.

Les JO d’hiver se tiennent du 6 au 22 février en Italie. /sma