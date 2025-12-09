Un enfant tué sur le chemin de l’école à Grandson

Drame à Grandson. Lundi en début d’après-midi, un enfant âgé de 9 ans et résidant dans le village a été percuté par une voiture alors qu’il marchait en direction du collège des Tuileries. Pour une raison que l’enquête devra établir, le conducteur de l’automobile circulant a perdu la maitrise de son véhicule qui est monté sur le trottoir sur lequel le garçon se trouvait et l’a percuté, peut-on lire dans le communiqué de la Police vaudoise. Une personne, témoin de l’accident, a effectué les gestes de premiers secours, avant l’arrivée d’un équipage du 144. Un hélicoptère de la Rega est ensuite intervenu pour transporter la victime au CHUV. Gravement blessé, le garçon est décédé durant la nuit. Le conducteur de la voiture, un homme âgé de 47 ans résidant dans la région, n’a pas été blessé. Il a été amené à l’hôpital pour les examens d’usage, puis auditionné par la police avant de repartir.

La procureure de service a ouvert une instruction pénale. Dans l’Établissement primaire et secondaire de Grandson, une cellule de soutien pour les élèves et camarades de la victime a été mise en place avec le renfort de psychologues scolaires de la région. Un accompagnement est aussi prévu pour le personnel de l’établissement. /comm-lgn