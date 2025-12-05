Peine de 9 ans de prison pour un ex-chef de bande organisé

Le Tribunal criminel des Montagnes neuchâteloises a fixé vendredi une peine de prison de 9 ...
Peine de 9 ans de prison pour un ex-chef de bande organisé

Le Tribunal criminel des Montagnes neuchâteloises a fixé vendredi une peine de prison de 9 ans et demi contre l'ex-chef de la bande organisée Jamahat. Il a été condamné notamment pour infraction grave aux stupéfiants, blanchiment et cambriolage du Cosc.

La culpabilité du principal accusé est lourde, a estimé le Tribunal criminel des Montagnes neuchâteloises à La Chaux-de-Fonds. (Photo : KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT) La culpabilité du principal accusé est lourde, a estimé le Tribunal criminel des Montagnes neuchâteloises à La Chaux-de-Fonds. (Photo : KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Le verdict est tombé. Le Tribunal criminel des Montagnes neuchâteloises a infligé une peine de neuf ans et demi de prison à l’ex-leader du groupe organisé Jamahat, reconnu coupable notamment d'infraction grave aux stupéfiants, blanchiment et cambriolage du Cosc. « La culpabilité du prévenu est lourde. Il a agi par appât du gain avec une énergie criminelle affirmée », a déclaré le juge Alain Rufener. Une expulsion de dix ans du territoire suisse du Tchétchène a été ordonnée.

Les peines varient de quatre ans de prison (sanction suspendue au profit d'une mesure thérapeutique obligatoire de traitement) à huit mois avec sursis de deux ans pour les quatre autres accusés, dont l'ex-femme et la maîtresse.

Durant l'audience qui s'était tenue du 20 au 22 octobre, le Ministère public avait requis 15 ans et huit mois de prison contre le principal prévenu et une expulsion de 15 ans du territoire suisse. Les autres peines requises allaient de 6 ans à 15 mois de prison avec sursis. /ATS


