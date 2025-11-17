Neuchâtel renforce son dispositif contre la violence domestique

Les violences domestiques restent une « préoccupation majeure » pour l’État de Neuchâtel. Le Canton a présenté lundi une palette de mesures visant à renforcer la lutte contre ce phénomène social. L’accent sera mis sur la prévention et sur la détection des situations de violences domestiques.

L’an passé, la Police neuchâteloise a enregistré 700 infractions liées à cette problématique, contre 501 en 2023, soit une augmentation d’environ 40%. La conseillère d’État en charge de la cohésion sociale Florence Nater a fait état d’indicateurs en hausse, mais qui peuvent aussi s’expliquer par « une libération de la parole des victimes ». Le Service d’aide aux victimes (SAVI) observe également une augmentation des prises en charge (875 en 2024 contre 852 en 2023). Le Centre neuchâtelois de médecine des violences, ouvert l’an passé, livrera quant à lui ses premières statistiques l’an prochain.

Face à ce constat, le Canton de Neuchâtel planche actuellement sur un plan d’action pour les années 2026 à 2029, dans la continuité de celui qui avait été mis en place en 2022.





Des effectifs renforcés au sein de la Police neuchâteloise

Certaines mesures entreront en vigueur dès l’année prochaine. Du côté de la Police neuchâteloise, la Brigade de gestion des menaces et prévention de la violence verra ses effectifs doubler à 7,6 EPT contre 3,8 EPT actuellement. Pour le commandant de la Police neuchâteloise Sami Hafsi, cette augmentation « permettra d’avoir un effet sur le nombre de personnes suivies en temps réel, sur le nombre de victimes protégées de manière active et puis également d’augmenter la durée de ce suivi. »

La Brigade de gestion des menaces et prévention de la violence assure actuellement le suivi de 178 situations sur 600 annoncées depuis 2016, selon Sami Hafsi.