Une brigade pour tenter de prévenir les actes de violence

Le drame de Corcelles, qui a coûté la vie à une femme et à ses deux filles, a mis en lumière les différents outils existants dans le canton de Neuchâtel pour tenter de prévenir les actes de violence. Parmi eux figure la Brigade de gestion des menaces et prévention de la violence. Cette entité a été créée en 2024 et compte 3,2 EPT. Depuis 2016, le canton de Neuchâtel disposait déjà d’un groupe de policiers miliciens actifs sur ces questions. Des réflexions sur la prévention des violences ont surgi en Suisse après la tuerie de Zoug qui avait coûté la vie à 14 politiciens en 2001.

Actuellement, la brigade neuchâteloise suit 200 situations qui présentent un risque de dérapage. Il peut s’agir de cas de violences domestiques, d’extrémisme politique ou religieux, ainsi que de personnes présentant des troubles mentaux. « On va rencontrer les personnes qui peuvent être dangereuses, les personnes qui peuvent être menacées, tout le réseau qui est autour aussi », explique Loïc Piteira, chef de la Brigade de gestion des menaces et prévention de la violence.