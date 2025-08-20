Un féminicide et un double meurtre à Corcelles

Un père a tué son ex-femme et ses deux filles dans la nuit de mardi à mercredi à l'avenue Soguel ...
Un père a tué son ex-femme et ses deux filles dans la nuit de mardi à mercredi à l'avenue Soguel à Corcelles. Un policier a dû faire usage de son arme et a tiré dans le bas du corps du suspect. 

De gauche à droite : Simon Baechler (chef de la police judiciaire du canton de Neuchâtel) et Jean-Paul Ros (procureur) ont donné les premiers éléments de l'enquête sur le triple meurtre qui s'est déroulé dans la nuit de mardi à mercredi à Corcelles. (Photo : KEYSTONE / Jean-Christophe Bott) De gauche à droite : Simon Baechler (chef de la police judiciaire du canton de Neuchâtel) et Jean-Paul Ros (procureur) ont donné les premiers éléments de l'enquête sur le triple meurtre qui s'est déroulé dans la nuit de mardi à mercredi à Corcelles. (Photo : KEYSTONE / Jean-Christophe Bott)

Un féminicide et un double meurtre se sont déroulés dans la nuit de mardi à mercredi à Corcelles. Un père a tué à l’aide d’un couteau son ex-femme et ses deux filles dans un appartement à l’avenue Soguel, a expliqué la Police neuchâteloise lors d’une conférence de presse ce mercredi matin. Les victimes sont une mère de 47 ans et ses deux filles de 10 et 3 ans. Le chat de la famille a également été tué.

L’auteur est un homme de 52 ans, domicilié au Locle. « Le suspect était séparé à l'état civil de son épouse depuis le 12 juin», a précisé le chef de la police judiciaire neuchâteloise, Simon Baechler. Les victimes et l'homme interpellé étaient de nationalité algérienne et au bénéfice d'un permis C.


Suspect blessé par des tirs policiers

Après avoir été alertés, les policiers sont intervenus et ont forcé la serrure de l’appartement. Armé d’un couteau, le suspect a tenté de s’en prendre à un policier qui lui a tiré dans le bas du corps. Blessé, l’homme a été emmené à l’hôpital. Son état est stable. Les membres de la famille étaient déjà morts à l’arrivée de la police. Toutefois, « l'heure de la mort des victimes n'est pas encore connue et sera déterminée par l'autoposie », a indiqué le procureur Jean-Paul Ros. Des plaintes réciproques entre époux avaient été déposées entre 2020 et 2022 pour notamment des dommages à la propriété. « Mais rien depuis 2022 », a expliqué Simon Baechler. La famille ne faisait donc pas l'objet d'un suivi policier.

Le Ministère public a retenu les chefs d’accusation de meurtre et de tentative de meurtre. /jpp-gtr-ATS


Actualisé le

 

