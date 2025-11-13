Fin de la vente de billets à bord des bus transN

Acheter son billet auprès du chauffeur du bus, c’est bientôt terminé. L’horaire 2026 de transN entrera en vigueur dimanche 14 décembre et cette échéance marquera aussi l’arrêt de la vente de billets à bord des bus. La société de transports publics neuchâteloise cherche ainsi à fluidifier la montée à bord et à renforcer la ponctualité de son réseau. Cette adaptation s’inscrit dans une tendance nationale qui vise à harmoniser les usages dans les transports publics. Pour se munir d’un titre de transport, transN rappelle que les cartes à oblitérer, les billets SMS, l’application FAIRTIQ, les distributeurs et la boutique en ligne sont disponibles. Les points de vente de Cernier, La Chaux-de-Fonds, Fleurier, Le Locle et Neuchâtel continuent de proposer les billets ONDE VERTE, les titres nationaux et internationaux, ainsi que les abonnements.

Du changement au niveau des horaires

Sur le littoral, certaines lignes de soirée seront ajustées et prolongées. Dans les Montagnes neuchâteloises, Le Locle verra son offre renforcée et simplifiée, tandis que des courses supplémentaires seront ajoutées le soir à La Chaux-de-Fonds.

Dans les Vallées, l’offre sera également étoffée, tant sur les lignes de bus que sur la ligne ferroviaire R21, notamment pour répondre aux besoins scolaires. Quelques décalages de départs compléteront ces adaptations. Ces changements seront à retrouver en détail ici dès le 17 novembre.