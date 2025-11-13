Deux nouveaux livres dévoilent les trésors botaniques neuchâtelois

La botanique neuchâteloise s’enrichit de deux publications majeures. L’Université de Neuchâtel a organisé mercredi soir le vernissage de ces ouvrages qui offrent un regard croisé entre passé et présent de la flore régionale. Jason Grant, professeur titulaire de botanique et conservateur des herbiers à l’Université de Neuchâtel, a coécrit ces deux livres aux approches distinctes, mais complémentaires.

Le premier ouvrage, « Les Cahiers retrouvés de Jean-Frédéric Chaillet », témoin de la flore suisse aux XVIIIe et XIXe siècles, est né d’une découverte fortuite. « J’ai trouvé environ 80 cahiers inédits dans l’herbier où je travaille », explique Jason Grant dans La Matinale ce jeudi. Ces documents n’étaient pas signés. Un vaste projet de recherche, soutenu par le Fonds national suisse, a permis d’identifier leur auteur, le botaniste Jean-Frédéric Chaillet. L’étude de ces cahiers s’est déroulée dans un contexte particulier. « Le projet a commencé en février 2020, et quelques semaines plus tard, il y avait le confinement », raconte le professeur. L’équipe a pu poursuivre ses travaux à distance.





Un guide pratique de la flore actuelle

Le second livre, « Flore du pays neuchâtelois », adopte une approche contemporaine. Il s’agit d’un véritable guide de terrain qui présente la diversité botanique actuelle du canton. « Ce guide montre les plantes, les champignons, les mousses, les lichens et même quelques algues qu’on trouve dans la région neuchâteloise, de la basse altitude jusqu’aux demi-montagnes », précise Jason Grant. L’ouvrage ne se limite pas aux espèces communes. « Le but est de mettre en évidence aussi les espèces rares et complexes. Nous n’avions pas peur des choses un peu difficiles », souligne le botaniste.