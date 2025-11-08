De jeunes chocolatiers à l’œuvre à Neuchâtel

Plus de 100 kilos de chocolat engloutis en huit jours. La 12e édition de Chocolatissmo s’achève ce samedi soir. Environ 10'000 personnes ont pris part à la manifestation basée principalement au péristyle de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel. Le public a pu y admirer les pièces montées réalisées par des apprentis du Centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE) sur le thème du fantastique, retenu cette année. Plus de 8'000 biscuits trempés dans la fontaine de chocolat ont aussi été distribués, indique Cléa Frei, coordinatrice de la manifestation. Un peu plus de 500 enfants ont par ailleurs pris part à des ateliers animés par Aelle Ortlieb, de la société Cure de gourmandises. Samedi matin, les jeunes participants étaient invités à réaliser des tablettes des fées en chocolat. Près de 20 enfants ont ainsi mis du chocolat dans des petits moules, auquel ils ont ajouté quelques miettes de biscuits et des paillettes pour la touche féérique.
Reportage dans l’un des ateliers pour enfants
La foule s’est donc pressée au péristyle de l’Hôtel de Ville, mais pas question de revoir la dimension de la manifestation, selon Cléa Frei. La coordinatrice relève à ce propos que les visiteurs ont cette année davantage étalé leur venue tout au long de la semaine et n’ont pas concentré leur passage sur les week-ends seulement.
Cléa Frei : « Il y a vraiment cette volonté de garder cette manifestation au centre-ville. »
Six visites nocturnes aux flambeaux étaient aussi au programme cette année dans les rues de la ville. Le mauvais temps a contraint les organisateurs à reporter celles du samedi 1er novembre au milieu de la semaine. Au total, 170 personnes ont pris part à ces activités.
La prochaine édition de Chocolatissimo est prévue du 30 octobre au 7 novembre 2026 /sbm