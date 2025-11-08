De jeunes chocolatiers à l’œuvre à Neuchâtel

Six visites nocturnes aux flambeaux étaient aussi au programme cette année dans les rues de la ville. Le mauvais temps a contraint les organisateurs à reporter celles du samedi 1er novembre au milieu de la semaine. Au total, 170 personnes ont pris part à ces activités.

La prochaine édition de Chocolatissimo est prévue du 30 octobre au 7 novembre 2026 /sbm