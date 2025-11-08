De jeunes chocolatiers à l’œuvre à Neuchâtel

La 12e édition de Chocolatissimo a attiré 10'000 personnes en huit jours. Un peu plus de 500 ...
La 12e édition de Chocolatissimo a attiré 10'000 personnes en huit jours. Un peu plus de 500 enfants ont pris part aux ateliers mis sur pied à l’Hôtel de Ville.

Près de 20 enfants ont pris part à l'atelier organisé samedi matin dans le cadre de Chocolatissimo. Près de 20 enfants ont pris part à l'atelier organisé samedi matin dans le cadre de Chocolatissimo.

Plus de 100 kilos de chocolat engloutis en huit jours. La 12e édition de Chocolatissmo s’achève ce samedi soir. Environ 10'000 personnes ont pris part à la manifestation basée principalement au péristyle de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel. Le public a pu y admirer les pièces montées réalisées par des apprentis du Centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE) sur le thème du fantastique, retenu cette année. Plus de 8'000 biscuits trempés dans la fontaine de chocolat ont aussi été distribués, indique Cléa Frei, coordinatrice de la manifestation. Un peu plus de 500 enfants ont par ailleurs pris part à des ateliers animés par Aelle Ortlieb, de la société Cure de gourmandises. Samedi matin, les jeunes participants étaient invités à réaliser des tablettes des fées en chocolat. Près de 20 enfants ont ainsi mis du chocolat dans des petits moules, auquel ils ont ajouté quelques miettes de biscuits et des paillettes pour la touche féérique.

Reportage dans l’un des ateliers pour enfants

Ecouter le son

Les participants à l'atelier étaient tous très concentrés. Les participants à l'atelier étaient tous très concentrés.

La foule s’est donc pressée au péristyle de l’Hôtel de Ville, mais pas question de revoir la dimension de la manifestation, selon Cléa Frei. La coordinatrice relève à ce propos que les visiteurs ont cette année davantage étalé leur venue tout au long de la semaine et n’ont pas concentré leur passage sur les week-ends seulement.

Cléa Frei : « Il y a vraiment cette volonté de garder cette manifestation au centre-ville. »

Ecouter le son

Six visites nocturnes aux flambeaux étaient aussi au programme cette année dans les rues de la ville. Le mauvais temps a contraint les organisateurs à reporter celles du samedi 1er novembre au milieu de la semaine. Au total, 170 personnes ont pris part à ces activités.

La prochaine édition de Chocolatissimo est prévue du 30 octobre au 7 novembre 2026 /sbm

Trente-trois apprentis du Centre de formation professionnelle neuchâtelois ont pris part au concours organisé dans le cadre de Chocolatissimo. Ici, l'une des pièce montée imaginée sur le thème du fantastique. Trente-trois apprentis du Centre de formation professionnelle neuchâtelois ont pris part au concours organisé dans le cadre de Chocolatissimo. Ici, l'une des pièce montée imaginée sur le thème du fantastique.


