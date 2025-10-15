Chocolatissimo sous le signe du fantastique

Un décor de dragons ailés, d’elfes et autres créatures magiques attend le public au péristyle de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel du 1er au 8 novembre. Les contours de la 12e édition de la manifestation ont été présentés ce mercredi.
Il réunit petits et grands et accompagne souvent les fêtes. Le chocolat sera une nouvelle fois la star de la première semaine de novembre en ville de Neuchâtel. La 12e édition de Chocolatissimo a été présentée ce mercredi. Sous le thème du fantastique, un décor d’elfes, gobelins et dragons à écailles attend le public au péristyle de l’Hôtel de Ville du 1er au 8 novembre. L’affiche de la manifestation a d’ailleurs été dessinée par l’illustrateur John Howe en collaboration avec le photographe Noé Cotter et le graphiste Maël Bächtold.
Au programme, les traditionnelles démonstrations, dégustations ainsi que le fameux concours des apprentis. Mais aussi quelques nouveautés : « En lien avec le thème, nous aurons des visites guidées nocturnes offertes et proposées par la Guilde de la Tour du Fantastique. Nous aurons aussi une projection publique gratuite du film Forrest Gump ou encore des dégustations du mariage entre vin et chocolat proposées par les Caves du Prieuré », détaille le conseiller communal en ville de Neuchâtel, Jonathan Gretillat.
Jonathan Gretillat : « Des apprentis de Besançon viendront dans le cadre des 50 ans du jumelage avec Neuchâtel. »
Des saveurs qui feront voyager
Comme le veut la tradition, le public est invité à déguster les trois tablettes aux saveurs spéciales concoctées par les artisans de la manifestation : « La première en chocolat blanc, c’est amandes et coco. La deuxième, c’est chocolat noir, cerise amarène et amaretti, deux produits italiens. Enfin, la troisième, c’est celle au chocolat au lait au blé soufflé et poivre du Bhoutan », explique Pierre Walder, le directeur de l’association Chocolatissimo.
Pierre Walder : « J’aime énormément les matières qui sont présentées dans ces chocolats. »
Un évènement incontournable pour les professionnels du secteur et la Ville
Dix enseignes bien connues du canton de Neuchâtel participent à cette 12e édition de Chocolatissimo. Cet évènement est l’occasion de présenter leur savoir-faire, mais aussi de mettre en valeur le métier et la relève des boulangers-pâtissiers-confiseurs. « C’est un coup de pub magnifique pour nous. Et les gens peuvent se rendre compte que ce qu’on fait dans nos labos, ce n’est pas si simple, que cela prend du temps. Ce qui peut justifier le prix », explique Pierre Walder.
« Les gens peuvent se rendre compte que nos chocolats, on ne les sort pas d’un tiroir. »
Pour Neuchâtel aussi, Chocolatissimo est devenu très important au fil des années. « C’est une manière de marquer l’attachement de la Ville à son artisanat et son commerce local », précise Jonathan Gretillat.
Jonathan Gretillat : « Cette manifestation permet à la Ville de Neuchâtel de rayonner loin à la ronde. »
Près de 10'000 personnes sont attendues à Neuchâtel du 1er au 8 novembre pour la 12e édition de Chocolatissimo. /jpp