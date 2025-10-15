Chocolatissimo sous le signe du fantastique

Il réunit petits et grands et accompagne souvent les fêtes. Le chocolat sera une nouvelle fois la star de la première semaine de novembre en ville de Neuchâtel. La 12e édition de Chocolatissimo a été présentée ce mercredi. Sous le thème du fantastique, un décor d’elfes, gobelins et dragons à écailles attend le public au péristyle de l’Hôtel de Ville du 1er au 8 novembre. L’affiche de la manifestation a d’ailleurs été dessinée par l’illustrateur John Howe en collaboration avec le photographe Noé Cotter et le graphiste Maël Bächtold.

Au programme, les traditionnelles démonstrations, dégustations ainsi que le fameux concours des apprentis. Mais aussi quelques nouveautés : « En lien avec le thème, nous aurons des visites guidées nocturnes offertes et proposées par la Guilde de la Tour du Fantastique. Nous aurons aussi une projection publique gratuite du film Forrest Gump ou encore des dégustations du mariage entre vin et chocolat proposées par les Caves du Prieuré », détaille le conseiller communal en ville de Neuchâtel, Jonathan Gretillat.