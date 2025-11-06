Malgré la fermeture du bistro, le Théâtre du Concert continuera de vivre

Une grande tristesse. C’est ce qu’a ressenti l’administrateur du Théâtre du Concert à l’annonce de la faillite du bistrot lundi. François Chédel voit cette fermeture comme une grande perte pour la Maison artistique de Neuchâtel.
Malgré la fermeture du bistrot et la tristesse, le Théâtre du Concert continuera de vivre. Après l’annonce de la faillite du Bistrot du Concert lundi, l’autre occupant de la maison de la rue de l’Hôtel-de-Ville 4 à Neuchâtel accuse le coup. L’administrateur de la salle de spectacles, François Chedel, avoue avoir été chamboulé par cette annonce, « un impact émotionnel très fort, on a été toutes et tous très tristes d'apprendre la nouvelle, ça faisait vingt ans qu'on collaborait. Il y a des gens, je les voyais tous les jours parce qu'on passait tous les jours au bistrot pour régler des questions quotidiennes de la maison ou juste boire un café. Donc ça a été très difficile », explique François Chédel. Malgré tout, il dit ne pas vouloir baisser les bras : « On va continuer de venir au théâtre pour bosser, travailler sur le plateau puisqu’on a envie de faire vivre cette maison quoi qu'il arrive ».
Une logique qui s’inverse
Lors du lancement de la Maison du Concert, il y a vingt ans, le bistrot devait aider le théâtre financièrement avec le bénéfice qu’il dégageait, explique l’administrateur du théâtre. Toutefois, depuis le Covid, les choses ont changé, comme l’expliquait Christophe Schwarb, l’avocat de l’Association du Bistrot du Concert sur notre site lundi. « Depuis le Covid, on s'est adaptés. On a trouvé d'autres solutions pour aborder sereinement les différentes années comptables. On a les reins solides », déclare François Chédel.
Tout de même une fête pour les 25 ans du théâtre
Bien que pour son quart de siècle la Maison du Concert a dû dire au revoir à son fidèle bistrot, des réprésentations de la création « Légende du temps » auront lieu du 20 au 30 novembre pour l'occasion. Ce spectacle réunira trois compagnies permanentes et trois artistes invités, sous la direction du metteur en scène et chorégraphe Cisco Asnark. Cette nouvelle création est une adaptation de « Cinq ans passent » de Federico García Lorca. Elle explore la quête d’identité, le passage du temps, la mort et l’amour. Cela fera peut-être écho à la situation de la Maison du Concert. « C'est un récit très onirique, ça sera avec une pointe surréaliste », ajoute François Chédel.
Pour rappel, depuis le 20 octobre et jusqu’à fin juin 2026, l’enveloppe de la Maison du Concert est en rénovation. À partir de mi-2026, l’intérieur du bâtiment sera également assaini. De nouveaux espaces destinés aux spectacles comme aux événements seront créés. /yca