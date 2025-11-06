Malgré la fermeture du bistro, le Théâtre du Concert continuera de vivre

Tout de même une fête pour les 25 ans du théâtre

Bien que pour son quart de siècle la Maison du Concert a dû dire au revoir à son fidèle bistrot, des réprésentations de la création « Légende du temps » auront lieu du 20 au 30 novembre pour l'occasion. Ce spectacle réunira trois compagnies permanentes et trois artistes invités, sous la direction du metteur en scène et chorégraphe Cisco Asnark. Cette nouvelle création est une adaptation de « Cinq ans passent » de Federico García Lorca. Elle explore la quête d’identité, le passage du temps, la mort et l’amour. Cela fera peut-être écho à la situation de la Maison du Concert. « C'est un récit très onirique, ça sera avec une pointe surréaliste », ajoute François Chédel.