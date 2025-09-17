La Maison du Concert va prendre un coup de jeune

La Maison du Concert bénéficiera bientôt d’une cure de jouvence, à commencer par son enveloppe extérieure. Cet édifice communal jouxtant l’Hôtel de Ville fera l’objet d’interventions majeures dans le cadre de son assainissement énergétique, notamment l’isolation de sa toiture et le remplacement de ses fenêtres. La façade recevra des soins tout particuliers afin d’être rafraîchie. Cette première phase de travaux, prévue du 20 octobre 2025 à fin juin 2026, n’affectera pas les activités du bâtiment, qu’il s’agisse du théâtre, du bistrot de la Maison du Concert, de Zanetta – La Gastronomia ou de l’Espace de Meuron. En raison de l’emprise du chantier, les places de stationnement pour deux-roues situées rue du Concert seront temporairement supprimées. En revanche, la voie de circulation entre la Maison du Concert et l’Hôtel de Ville restera ouverte.





L’ancien cabaret transformé

Dans un second temps, la Ville entreprendra des travaux à l’intérieur. L’objectif est double : d’une part, assainir et rénover les installations techniques ainsi que procéder à la mise en conformité ; d’autre part, créer de nouveaux espaces utiles, avec l’aménagement des combles en salle de répétition et de recherche, ainsi que la transformation de l’ancien cabaret du sous-sol en un lieu propice à des événements gérés par le Bistrot et le Théâtre.

Érigé en 1769, le bâtiment de la Maison du Concert fait partie du patrimoine historique protégé de catégorie 1 en ville de Neuchâtel. Il a d’abord accueilli des spectacles musicaux, puis, dès le 19e siècle, des représentations théâtrales. La salle principale, aujourd’hui modernisée, conserve encore les vestiges d’un théâtre à l’italienne. Après l’inauguration du Théâtre du Passage en 2000, celui qu’on appelait « théâtre de Neuchâtel » a retrouvé son nom originel : Maison du Concert. /comm-yca