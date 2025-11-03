Clap de fin pour le Bistrot du Concert

C’est un établissement emblématique du centre-ville de Neuchâtel qui disparaît. Le Bistrot du Concert a été déclaré en faillite lundi matin par le Tribunal civil de Neuchâtel, selon Arcinfo. Il a ouvert une dernière fois ses portes ce samedi. Le restaurant était en proie à des difficultés financières depuis le Covid. L’établissement s’est retrouvé avec des créances qui s’élevaient à près de 200'000 francs. Ce sont environ huit emplois qui disparaissent, selon Christophe Schwarb, l’avocat de l’Association du Bistrot du Concert. Cette faillite s’explique par trois raisons à ses yeux. Depuis les années Covid, les créances se sont accumulées, mais c’est surtout un changement de loi intervenu au 1er janvier 2025 qui a été le coup d’assommoir pour le restaurant. « Depuis, toutes les dettes sociales, que ce soit impôts, TVA ou autres, sont désormais passibles de la faillite, ce qui n’était pas le cas avant », explique Christophe Schwarb. Auparavant, ces créances tombaient sous le coup d'une procédure de saisie et non pas de faillite. Dans ce cas précis, c’est un seul créancier qui a conduit à cette situation de faillite. « Une assurance sociale […] avec laquelle on n’a pas pu trouver de solutions, contrairement aux autres créanciers », précise l’avocat.