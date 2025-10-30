La situation de TransN s’améliore

« Nous voulons mettre en place des bases saines pour l'avenir pour permettre de développer l'offre et de décarboner la flotte », a déclaré jeudi Céline Vara, conseillère d'État neuchâteloise en charge des transports. Un bénéfice de 650'000 francs a pu être dégagé en 2024, alors qu'une perte de 2,75 millions était attendue. L'exercice 2025 devrait aussi être bénéficiaire. Pour le moment, il n’est plus envisagé de procéder à une recapitalisation de l’entreprise. « Comme la situation s'est stabilisée, elle n'est plus nécessaire à ce jour. On financera les futurs investissements, notamment en lien avec la décarbonation de la flotte, par la voie de l'emprunt », a précisé Raphaël Comte, président du conseil d'administration.

À la suite de l'audit, mené en 2024, six groupes de travail ont été créés, composés de représentants de TransN, du Canton et du syndicat. « Nous avons voulu mettre en place des mesures structurelles pérennes sans toucher à l'offre », a expliqué Raphaël Comte.

Quid de l’exploitation de la ligne du Val-de-Travers ?

Le premier groupe de travail s'est penché sur la cession aux CFF de la voie normale de la ligne Neuchâtel-Travers-Buttes, une des recommandations faites dans l’audit externe. Pour le moment, le groupe de travail estime qu’il n’est pas nécessaire et rentable de confier l’exploitation de la ligne aux CFF. Ce transfert est envisagé d'ici à 2032, une étude est en cours. L’idée serait de céder la production, mais pas l’infrastructure, explique Raphaël Comte. « Nous avons tout intérêt à la garder, car on a des synergies avec l’infrastructure que l’on a pour la voie étroite et c’est important de les garder », relève le président du Conseil d’administration.