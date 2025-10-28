Le Landeron reçoit le Prix du Mérite 2025 des Plus Beaux Villages de Suisse

Le Landeron s’est vu décerner le Prix du Mérite 2025 par l’Association des Plus Beaux Villages ...
Le Landeron s’est vu décerner le Prix du Mérite 2025 par l’Association des Plus Beaux Villages de Suisse. Cette distinction salue l’engagement collectif déployé lors du 700e anniversaire du village, marqué par une vingtaine d’événements culturels et populaires.

Les festivités des 700 ans du Landeron ont débuté en janvier dernier devant le collèges du Centre deux Thielles. (Photo archives : Patrick Di Lenardo) Les festivités des 700 ans du Landeron ont débuté en janvier dernier devant le collèges du Centre deux Thielles. (Photo archives : Patrick Di Lenardo)

 « En 2025, Le Landeron s’est montré sous son plus beau visage », souligne Frédy Winz, conseiller communal du Landeron en charge du tourisme. À l’occasion de son 700e anniversaire, la commune a su séduire l’Association des Plus Beaux Villages de Suisse, qui lui a décerné le Prix du Mérite 2025 pour son engagement collectif et la richesse de ses festivités. 

Le Prix du Mérite récompense des initiatives exemplaires de valorisation du patrimoine et de revitalisation locale. Parmi les précédents lauréats figurent Riva San Vitale (2016), Grandson (2017), Trogen (2022) et Cabbio (2023). /comm-yca


 

