Le Landeron reçoit le Prix du Mérite 2025 des Plus Beaux Villages de Suisse

« En 2025, Le Landeron s’est montré sous son plus beau visage », souligne Frédy Winz, conseiller communal du Landeron en charge du tourisme. À l’occasion de son 700e anniversaire, la commune a su séduire l’Association des Plus Beaux Villages de Suisse, qui lui a décerné le Prix du Mérite 2025 pour son engagement collectif et la richesse de ses festivités.

Le Prix du Mérite récompense des initiatives exemplaires de valorisation du patrimoine et de revitalisation locale. Parmi les précédents lauréats figurent Riva San Vitale (2016), Grandson (2017), Trogen (2022) et Cabbio (2023). /comm-yca