Perturbations de trafic après une manifestation non-autorisée à Neuchâtel

Une manifestation non autorisée a chamboulé le trafic dimanche en fin de journée à Neuchâtel. Plusieurs dizaines de personnes se sont réunies vers 16h aux abords de la fontaine de la Justice, au centre-ville, selon la Police neuchâteloise. Les manifestants ont ensuite formé un cortège qui a défilé dans les rues et créé des perturbations de trafic. Les manifestants ont ensuite pris la direction de la gare où ils ont occupé certaines voies. Le trafic ferroviaire a été interrompu durant près d’une heure pour des raisons de sécurité. Au moment où les forces de l’ordre s’apprêtaient à intervenir, le cortège a pris la décision de se rendre à la Faculté des lettres de l’Université de Neuchâtel, où l’action a pris fin.

La Police neuchâteloise dit avoir dû intervenir pour des altercations avec des automobilistes.

Plusieurs personnes identifiées seront par ailleurs dénoncées auprès du Ministère public. Les forces de l’ordre rappellent que « toute manifestation doit faire l’objet d’une demande et d’une autorisation officielle ». La police ajoute que « les actions qui perturbent volontairement la circulation et compromettent la sécurité publique font l’objet de poursuites pénales ». /comm-sbm