Naissance d’Horatec à La Chaux-de-Fonds, vision « positive » d’un contexte tendu

L’horlogerie souffre dans le contexte actuel, mais les projets naissent aussi en temps de crise. C’est le cas d’Horatec, nouvelle société regroupant trois sous-traitants. Le groupe, dont la création a été annoncée la semaine dernière, est basé à La Chaux-de-Fonds, là où Stila, l’un des trois alliés, produit des boîtiers. Pour mieux comprendre ce regroupement, nous avons rencontré, dans les murs de Stila, le Chaux-de-Fonnier Stephan Müller, responsable des finances d’Horatec.

Stila est une entreprise qui fabrique des boîtes de montres pour l’horlogerie haut de gamme depuis 1933, rue Alexis-Marie Piaget. La société compte une trentaine d’employés. « Après avoir subi une baisse, comme tout le monde, on est sur une légère reprise. On a des nouveaux clients. Quand on accompagne leurs nouveaux projets, nous développons notre propre savoir-faire », constate Stephan Müller.

