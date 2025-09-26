Des sous-traitants horlogers créent le groupe Horatec

Trois entreprises mettent leurs forces en commun. Le groupe Horatec, nouvellement créé, allie les savoir-faire de la fribourgeoise Steiger Galvanotechnique, spécialisée dans les finitions métalliques, de la chaux-de-fonnière Stila qui crée et fabrique des boîtiers sur mesure pour la haute horlogerie, et de la vaudoise Titanium Engineering, connue pour ses traitements de surface électrochimiques sur titane et alliages rares.

« Avec un chiffre d'affaires cumulé entre 22 et 25 millions de francs, Horatec entend se positionner comme un acteur-clé de la haute précision suisse, capable d'intervenir sur des projets complexes, multi-technologiques et exigeant une forte réactivité, » souligne le communiqué paru vendredi.

Le fonds GEI, basé à Nancy et à Strasbourg, et qui accompagne des PME avant tout dans l'Est de la France, a soutenu financièrement l'opération, dont le montant n'a pas été dévoilé.





Vers un élargissement

Le projet est porté par un trio dans lequel figure Olivier Piotrowski, qui prend la tête d'Horatec. Le fondateur et directeur de Titanium assure dans le communiqué que « malgré les aléas du contexte horloger, ces trois entreprises sont en excellente santé et elles vont pouvoir franchir une nouvelle étape de croissance. » Il va également devenir directeur général de Steiger Galvanotechnique, succédant à Samuel Estoppey à la tête de l'entreprise active dans le secteur médical, l'horlogerie, l'aéronautique, le spatial et l'électrotechnique.

M. Piotrowski est rejoint par Stephan Müller, en charge des finances d'Horatec et qui a co-dirigé Stila, et d'Ivo Cramez, directeur général de Stila.

Chacune des trois sociétés poursuit son activité de manière indépendante, avec ses équipes, son nom, et des engagements clients inchangés, assure le document. En tout, elles comptent une centaine d'employés.

Horatec dispose de « perspectives de développement, » qui « incluent de nouvelles certifications, un élargissement des marchés cibles (médical, spatial, luxe) et l'intégration progressive, à court et moyen terme, d'autres sociétés partageant la même vision. »

Des discussions sont en cours et pourraient aboutir assez rapidement à l'arrivée d'autres sociétés dans le groupe Horatec, selon une source proche du dossier jointe par l'agence AWP. /ATS