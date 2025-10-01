Restart démarre fort

Pas toujours facile de trouver sa voie lorsqu’on est jeune et en situation de décrochage. Le dispositif Restart mis en place par le Canton de Neuchâtel a été créé pour donner au 15-25 ans une porte d’entrée unique censée les guider dans leur insertion professionnelle. Les autorités ont convié la presse mercredi matin pour tirer le bilan un an après son lancement. « Et il est très positif, c’est une vraie réussite », souligne Frédéric Panza, chef d’office de l’insertion des jeunes en formation professionnelle. « Plus de 900 personnes ont pris contact avec nous. C’est au-delà de ce qu’on imaginait. Et plus de 200 ont pu signer un contrat d’apprentissage ou rejoindre une école à plein temps. C’est vraiment énorme. »