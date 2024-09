Une structure unifiée pour accompagner les jeunes en décrochage

Les jeunes Neuchâtelois en décrochage peuvent bénéficier d’une nouvelle structure d’accompagnement. Restart a été lancée le 1er septembre. Cette structure vise à accompagner les jeunes qui sont sans emploi et sans formation dans la construction de leur parcours professionnel. Elle s’adresse donc aux 15-25 ans qui ont un permis de travail valable, pas de 1re formation aboutie, qui sont en décrochage. Restart est le fruit d’une collaboration entre les services du Département de la formation, des finances et de la digitalisation et du Département de l’emploi et de la cohésion sociale. L’équipe de cette structure vient de différents horizons, mais le service est basé sur le service des formations post obligatoires et de l’orientation.

« Les jeunes peuvent arriver d’eux-mêmes jusqu’à nous », explique Aline Fleury dans La Matinale mercredi. La chargée de projet et coordinatrice de Restart précise que grâce à des collaborations avec d’autres services, « ils nous signalent les jeunes qui sont sans solution, dans les phases de transition. » Le but de la nouvelle structure est de guider ces personnes vers les services qui correspondent à leurs besoins et de les accompagner jusqu’à l’entrée en apprentissage.