Neuchâtel se dote d’une structure pour l’IA et la science des données

L’État de Neuchâtel va créer une « cellule transversale » pour superviser des projets liés à l’IA et la science des données dans l’administration cantonale. Il s'agit d'un instrument pour « accompagner et anticiper les évolutions technologiques ».

Le Canton de Neuchâtel met en place un service dédié à l'IA et à la science des données. Le Canton de Neuchâtel met en place un service dédié à l'IA et à la science des données.

Soutenir et centraliser les compétences en matière d’intelligence artificielle (IA) et de science des données au sein de l’administration cantonale. L’État de Neuchâtel a annoncé lundi la mise en place d’un service dédié à ces outils. Cette structure servira à accompagner les développements de l’utilisation de ces technologies dans l’administration. La « cellule transversale » sera pilotée par Géraldine Schaller-Conti, actuelle collaboratrice au sein du Service de la statistique, qui devient déléguée IA. « La cellule conseillera les services dans le développement de projets métier liés à la science des données et IA, ainsi que dans leur utilisation professionnelle d’outils IA », détaille le Canton dans le communiqué.

Le développement de cette structure s’inscrit dans la continuité des réflexions menée au sujet des outils IA au sein du Conseil d’État et du Grand Conseil. /comm-crb


