Les légendes des vignobles au centre-ville de Neuchâtel

Dix tonnes de fleurs… Les organisateurs finalisent les derniers préparatifs des chars de la Fête des vendanges de Neuchâtel. Le coup d’envoi de la manifestation est donné ce vendredi à 18h au centre-ville. Parmi les temps forts de la manifestation, il y a le grand Corso fleuri, le dimanche dès 15 heures. Il est précédé, dès 14h, de la parade musicale. D’ici dimanche, un demi-million de fleurs seront piquées sur les chars, comme l’a expliqué Yvan Flühmann, concepteur du Corso fleuri, vendredi dans La Matinale. « Les chars ont augmenté de près de 25% en surface fleurie. Donc on va sur un gros corso. » Pour être dans les temps, il faut mettre la cadence. « Du piquetage du clou dans la fleur, d’amener la fleur dans le camion, sortir du camion, trier par couleur, poser sur les chars, chaque fleur a un processus de six secondes. »