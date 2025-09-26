Les légendes des vignobles au centre-ville de Neuchâtel

Le grand Corso fleuri de la Fête des vendanges a lieu dimanche dès 15h à Neuchâtel. Plus grand que d’habitude, il se veut également plus compréhensible. L’heure est actuellement au piquage des dix tonnes de fleurs sur les chars.
Dix tonnes de fleurs… Les organisateurs finalisent les derniers préparatifs des chars de la Fête des vendanges de Neuchâtel. Le coup d’envoi de la manifestation est donné ce vendredi à 18h au centre-ville. Parmi les temps forts de la manifestation, il y a le grand Corso fleuri, le dimanche dès 15 heures. Il est précédé, dès 14h, de la parade musicale. D’ici dimanche, un demi-million de fleurs seront piquées sur les chars, comme l’a expliqué Yvan Flühmann, concepteur du Corso fleuri, vendredi dans La Matinale. « Les chars ont augmenté de près de 25% en surface fleurie. Donc on va sur un gros corso. » Pour être dans les temps, il faut mettre la cadence. « Du piquetage du clou dans la fleur, d’amener la fleur dans le camion, sortir du camion, trier par couleur, poser sur les chars, chaque fleur a un processus de six secondes. »
Un corso simple et compréhensible
Le cortège est placé cette année sous le thème « Légendes des vignobles ». Il est composé de 14 chars, dont deux doubles. Et, nouveauté de cette édition « on va travailler ce corso en trois tableaux. » Une manière de rendre ce corso plus compréhensible. « Le fait d’avoir eu un enfant m’apprend énormément de choses. Et je me rends compte que d’essayer de trouver des messages cachés ou subliminaux derrière un char et derrière une histoire est compliqué. Donc cette année, le corso est vraiment simple et compréhensible. » Au vu de l’engouement du public, les organisateurs ont rajouté des places assises. / sma