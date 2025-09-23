« Les Experts » : Les bons réflexes à adopter dès la notification d’un licenciement

La première étape consiste à examiner attentivement le document. Motifs invoqués, dates de début et de fin de contrat, signatures : tout doit être conforme. « Beaucoup de salariés se précipitent et apposent leur signature sans même avoir lu en détail. Or, rien n’oblige à signer immédiatement », rappelle Maître Ecoutin-Dupuy, avocate au barreau depuis 2010 à l’étude NVLE de Neuchâtel. Le salarié a le droit de prendre le temps, de demander un délai et, en cas de doute, de solliciter un avis extérieur. Refuser de signer sur-le-champ ne constitue pas une faute.

Vient ensuite la question du désaccord. Si les raisons du licenciement paraissent floues ou injustifiées, il est possible d’envisager une contestation devant les tribunaux. Dans ce cas, la conservation de toutes les preuves devient essentielle : courriels, fiches de salaire, attestations de collègues. « Un dossier bien préparé, avec des éléments concrets, fait souvent toute la différence », insiste l’avocate.

Enfin, l’aspect financier doit retenir toute l’attention. Solde de tout compte, indemnités, congés payés, primes ou heures supplémentaires : chaque élément doit être vérifié. Les oublis ou erreurs sont fréquents et peuvent coûter cher. Trop de salariés, par confiance ou par lassitude, acceptent des calculs incomplets. « Le piège, c’est de baisser les bras au moment où il faudrait être vigilant.

Les conseils de notre experte, Maître Hélène Ecoutin-Dupuy :