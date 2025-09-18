Quelle place pour l’industrie horlogère dans La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027 ? La question se pose alors que s’est ouvert mardi dans la Métropole horlogère la 6e édition du Technical Watchmaker Show, le TWS.

Chaque année ou presque depuis 2019, le salon des sous-traitants de l’industrie horlogère et microtechnique prend ses quartiers aux anciens abattoirs. Mais, en 2027, le site sera occupé toute l’année par La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse, lcdf27.

Dans son discours d’ouverture, Eric Zucatti, le président de TWS a fait un appel du pied aux représentants de l’événement culturel. Un appel relayé quelques minutes plus tard par le président de la Ville. Pour le patron du Technical Watchmaker Show, l’industrie horlogère a toute sa place dans lcdf27.