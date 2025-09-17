« Faites-nous rire » : C’était mieux avant… vraiment ?

Il fut un temps où les parents avaient le monopole de la playlist familiale du foyer, en imposant du Michel Sardou, du Francis Cabrel ou parfois du Patrick Bruel. Mais voilà que le temps s’est inversé. Aujourd’hui, laisser trois minutes un téléphone à un adolescent, c’est condamner toute la famille à devenir une « capsule temporelle » où Tiakola, Niska ou PLK remplacent sans pitié les Red Hot Chili Peppers ou Charles Aznavour. Un choc générationnel ? Pas vraiment. Car si on gratte derrière les noms qui sonnent comme des marques de bonbons ou des robots de Star Wars, on découvre des textes qui parlent d’épreuves, de résilience et de société, aussi forts qu’un Johnny ou un Renaud à un autre époque.

Les chiffres donnent raison aux jeunes : le rap et les musiques urbaines représentent désormais plus de 50 % des écoutes en streaming, écrasant la variété et le rock qui faisaient vibrer les parents. Alors, faut-il résister ? Pas sûr, mais notre humoriste Eric Constantin essaie quand même dans « La Matinale ».