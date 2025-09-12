Le Chant du Gros cherche à remplacer les « Louis »

Si plusieurs méthodes sont actuellement analysées, le Chant du Gros « étudie surtout la faisabilité parce que ce n’est pas si évident que ça. Quand on veut payer avec un téléphone portable, il faut qu’il y ait du réseau Wifi partout sur le terrain et ça implique qu’il y ait des antennes partout. Selon nos calculs, ça fait environ quarante antennes Wifi qui doivent être dispatchées », explique Gilles Pierre qui estime qu’une communication officielle concernant l’avenir des « Louis » interviendra en début d’année prochaine. Pour l’heure, les méthodes par carte, par Twint et par bracelet sont examinées. Mais le patron du Chant du Gros est attaché à la monnaie du festival et il imagine « garder une petite formule de « Louis » quelque part. » /nmy