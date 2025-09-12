Le Chant du Gros cherche à remplacer les « Louis »

Les organisateurs du festival noirmonnier étudient la mise en place de nouvelles méthodes de ...
Les organisateurs du festival noirmonnier étudient la mise en place de nouvelles méthodes de paiement qui succéderaient à la monnaie officielle utilisée depuis environ 20 ans.

Les « Louis » vivent peut-être leur dernière édition du Chant du Gros.

Les « Louis » pourraient bientôt disparaître du Chant du Gros. La monnaie du festival franc-montagnard remplace l’argent traditionnel depuis environ 20 ans au Noirmont. Alors que la 33e édition a débuté jeudi soir, les organisateurs de l’événement réfléchissent à la mise en place de nouveaux moyens de paiement plus modernes. Le contrat avec la société qui produit les jetons en plastique « se termine cette année », indique Gilles Pierre. Le patron du Chant du Gros ajoute que « ça demande un boulot complètement fou » avec des dizaines de personnes mobilisées pour ces « Louis » qui sont, aux yeux du directeur, « une identité forte » de l’événement.

Gilles Pierre : « On examine pas mal de pistes. »

Ecouter le son

Si plusieurs méthodes sont actuellement analysées, le Chant du Gros « étudie surtout la faisabilité parce que ce n’est pas si évident que ça. Quand on veut payer avec un téléphone portable, il faut qu’il y ait du réseau Wifi partout sur le terrain et ça implique qu’il y ait des antennes partout. Selon nos calculs, ça fait environ quarante antennes Wifi qui doivent être dispatchées », explique Gilles Pierre qui estime qu’une communication officielle concernant l’avenir des « Louis » interviendra en début d’année prochaine. Pour l’heure, les méthodes par carte, par Twint et par bracelet sont examinées. Mais le patron du Chant du Gros est attaché à la monnaie du festival et il imagine « garder une petite formule de « Louis » quelque part. » /nmy


 

