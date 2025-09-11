Les autorités veulent réguler la meute de loups dans la Vallée de La Brévine

L’État de Neuchâtel et l’OFEV accordent l’autorisation de réguler partiellement la meute de la Vallée de La Brévine. Le canton a reçu le feu vert de Berne en ce sens. Quatre loups pourront être abattus. Cela fait suite aux importants dommages causés aux animaux d’élevage ces dernières semaines sur le territoire de la meute.

Dans un communiqué publié jeudi, les autorités cantonales indiquent que depuis l’annonce de la présence d’une nouvelle meute dans le canton, les attaques sur des animaux de rente se sont succédé dans la Vallée de La Brévine et ses alentours. Depuis le 6 août jusqu’à ce jour, sept bovins ont été tués et cinq blessés sur le territoire de la meute lors de sept attaques distinctes. Les individus tués ou blessés par les loups sont onze génisses et un veau âgé de trois jours.

Les prédations sur bovins constituent un dommage important au sens de la législation fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages. Dans ce contexte, le canton a jugé nécessaire d’engager une régulation partielle de la meute de la Vallée de La Brévine, dans le souci de prévenir les dégâts causés aux animaux d’élevage.





Feu vert de Berne

Comme le prévoit la procédure, une demande de régulation du loup a été adressée à l’OFEV début septembre. Cet office a donné son accord le 10 septembre, attestant que les conditions sont remplies pour une régulation partielle de la meute de la vallée de La Brévine. Cette mesure porte ainsi sur le prélèvement de quatre loups sur les six nés cette année. La décision de tir est valable immédiatement.

Après la meute de Jougne-Suchet qui est signalée sporadiquement à l’extrême ouest de notre territoire depuis 2024, celle de la Vallée de La Brévine est la deuxième documentée dans notre canton. À la marge de ces deux meutes, un loup isolé, le mâle M121, poursuit ses importants dommages aux animaux de rente.

Pour rappel, les cantons de Vaud et de Neuchâtel ont déjà tenté de tirer cet individu le printemps passé. L’opération n’a pas abouti malgré l’engagement des gardes-faune vaudois et neuchâtelois.

Si les analyses génétiques en cours devaient confirmer que le loup M121 est bien l’auteur des récentes attaques constatées en dehors du territoire des meutes ou à leur marge, une nouvelle autorisation de tir sera délivrée. /comm-aju