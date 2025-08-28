Léger changement de visage pour le Creux du Van

De nouvelles mesures d’accompagnement ont été introduites ces derniers mois afin de préserver le site touristique. Elles font suite à l’entrée en vigueur du plan d’affectation cantonal en 2023.
Des chemins aménagés qui permettent de canaliser les visiteurs. Les mesures du plan d’affectation cantonal (PAC) sont bien visibles au Creux du Van depuis sa mise en place en 2023. Les randonneurs sont désormais canalisés par des chemins caillouteux afin de se déplacer le long du cirque rocheux, situé à cheval entre les cantons de Neuchâtel et de Vaud. Des premières mesures ont été mises en place dès 2019, elles ont fait leurs preuves aujourd’hui selon Sean Perret, garde-faune ranger pour le canton de Neuchâtel, en particulier pour le Val-de-Travers et le Haut-Plateau du Creux du Van. « On voit clairement que dans les zones qui ont été fermées et interdites d’accès, la végétation a repris toute seule, sans intervention de notre part. » Alors qu’un pic de fréquentation annuelle à plus de 200'000 personnes a été atteint pendant les années covid, les estimations montrent qu’aujourd’hui, le nombre de visiteurs a retrouvé son niveau d’avant pandémie selon Sean Perret. Un rapport faisait état de 100'000 visiteurs par année en 2018.
Sean Perret : « Des mesures d’accompagnements des visiteurs ont été établies. »
Avec la mise en place du PAC il y a deux ans, les mesures se sont clarifiées sur le Haut-Plateau du Creux du Van. On parle par exemple d’interdictions de vols de drone au-dessus du site naturel, du camping sauvage et des feux, en dehors de places réservées à ces effets. Les chiens doivent également être tenus en laisse et leurs excréments ramassés. Des itinéraires sont aussi prévus pour les VTT, en se fiant au balisage sur place. Sans oublier les derniers aménagements de chemins pédestres afin d’encadrer le flux de marcheurs.
« Les gens peuvent profiter de ces infrastructures, tout en protégeant certaines zones qui disposent d’un accès limité. »
Les chemins aménagés en fin d’été 2024 notamment autour du point de vue du Soliat sont bien utilisés par les touristes. Sean Perret explique que les retours restent tout de même mitigés, entre ceux qui sont favorables à la préservation et ceux qui n’apprécient pas les restrictions. « Mais c’est comme d’autres domaines. »
Le garde-faune ranger ne passe pas toutes ses journées au Creux du Van, mais partage son travail à plein temps avec le reste du Val-de-Travers. Sean Perret dispose aussi d’un petit pourcentage auprès du canton de Vaud afin de surveiller les abords du Creux du Van. Au niveau neuchâtelois, ils sont sept à se partager le territoire cantonal.
« Ça dépend vraiment de la saison, des appels ou des choses prévues. On n’a pas de journée type, elles sont toutes bien différentes et bien remplies. »
Lorsqu’il travaille au Creux du Van, Sean Perret est aussi là pour répondre aux questions des visiteurs, communiquer sur les restrictions ou renseigner sur les itinéraires. /swe