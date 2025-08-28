Léger changement de visage pour le Creux du Van

Les chemins aménagés en fin d’été 2024 notamment autour du point de vue du Soliat sont bien utilisés par les touristes. Sean Perret explique que les retours restent tout de même mitigés, entre ceux qui sont favorables à la préservation et ceux qui n’apprécient pas les restrictions. « Mais c’est comme d’autres domaines. »

Le garde-faune ranger ne passe pas toutes ses journées au Creux du Van, mais partage son travail à plein temps avec le reste du Val-de-Travers. Sean Perret dispose aussi d’un petit pourcentage auprès du canton de Vaud afin de surveiller les abords du Creux du Van. Au niveau neuchâtelois, ils sont sept à se partager le territoire cantonal.