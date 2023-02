Serrage de vis au Creux-du-Van dès le printemps

Dans son recours, Helvetia Nostra s’élevait contre ce plan d’affectation qu’elle estime être trop léger. Elle regrettait aussi l'autorisation de la chasse dans la zone. Un recours qui a été rejeté par le Tribunal fédéral qui juge les mesures suffisantes pour préserver les abords du cirque rocheux. Si cette bataille juridique a fait traîner le dossier, certaines mesures urgentes ont tout de même pu être mises en place pour juguler l’afflux très – voire trop – massif de touriste.







250'000 visiteurs par an

Selon les estimations de Philippe Jacot-Descombes, le Creux-du-Van voit défiler de 200'000 à 250’000 visiteurs par an. Les chiffres ont d’ailleurs pris l’ascenseur depuis l’élaboration du plan d’affectation cantonal - présenté en 2018 - qui faisait état de 100'000 visiteurs annuels. Le cirque a été d’ailleurs été pris d'assaut pendant la pandémie de Covid-19 et des mesures de restriction temporaires ont été mises en place pour protéger la faune et la flore. /jha