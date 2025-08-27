Les tunnels sous Neuchâtel fermés en direction de Lausanne

Il faut prendre son mal en patience si vous transitez par Neuchâtel ce mercredi en fin de journée. À la suite d’un accident dans les tunnels sous la ville, le secteur de l’autoroute l’A5 entre La Maladière et Vauseyon est fermé en direction de Lausanne. Le trafic est dévié par le réseau secondaire du centre-ville, ce qui provoque évidemment d’énormes bouchons. /aju