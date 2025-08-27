Il faut prendre son mal en patience si vous transitez par Neuchâtel ce mercredi en fin de journée. À la suite d’un accident dans les tunnels sous la ville, le secteur de l’autoroute l’A5 entre La Maladière et Vauseyon est fermé en direction de Lausanne. Le trafic est dévié par le réseau secondaire du centre-ville, ce qui provoque évidemment d’énormes bouchons. /aju
Les tunnels sous Neuchâtel fermés en direction de Lausanne
Accident sous la ville de Neuchâtel. Le tube est fermé entre La Maladière et Vauseyon.
RTN
