Les tunnels sous Neuchâtel fermés en direction de Lausanne

Accident sous la ville de Neuchâtel. Le tube est fermé entre La Maladière et Vauseyon.
Accident sous la ville de Neuchâtel. Le tube est fermé entre La Maladière et Vauseyon.

Compliqué de traverser la ville de Neuchâtel ce mercredi en fin de journée. (Photo d'illustration) Compliqué de traverser la ville de Neuchâtel ce mercredi en fin de journée. (Photo d'illustration)

Il faut prendre son mal en patience si vous transitez par Neuchâtel ce mercredi en fin de journée. À la suite d’un accident dans les tunnels sous la ville, le secteur de l’autoroute l’A5 entre La Maladière et Vauseyon est fermé en direction de Lausanne. Le trafic est dévié par le réseau secondaire du centre-ville, ce qui provoque évidemment d’énormes bouchons. /aju


Actualisé le

 

Invasion poétique à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 27.08.2025 - 18:30

Une marche pour les trois victimes de Corcelles

Région    Actualisé le 27.08.2025 - 17:18

Le défi du nettoyage de la Collégiale sans abimer la pierre

Région    Actualisé le 27.08.2025 - 17:33

Pas d'effet suspensif pour les créances dans le procès Swatch

Région    Actualisé le 27.08.2025 - 12:19

Une Chaux-de-Fonnière à la Mostra de Venise

Région    Actualisé le 27.08.2025 - 10:53

