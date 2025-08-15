Les trains seront remplacés par des bus entre Auvernier et Travers

La desserte de la R21 de Neuchâtel à Buttes sera affectée par des travaux nocturnes. Dès 22 heures les nuits du 17 au 21 août, les trains ne pourront pas circuler entre Auvernier et Travers, informe un communiqué de TransN. En remplacement, des bus assureront la correspondance entre Colombier et Travers, en complément du trafic ferroviaire qui se poursuivra entre Buttes et Travers et Neuchâtel et Colombier. Bôle, Champ-du-Moulin et Noiraigue seront desservis par ces bus. Les premiers trains du matin circuleront selon l’horaire habituel sur toute la ligne R21. Les affiches horaires aux arrêts, l’application ainsi que le site de TransN afficheront les horaires modifiés notamment. /comm-awa