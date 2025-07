Du téléviseur à une voiture : un bricoleur passionné retape une DeLorean

Le rêve commence à devenir réalité un peu après son quarantième anniversaire. « J’avais un peu d’argent de côté et j’ai décidé de me renseigner pour acheter une DeLorean d’occasion. » La perle rare se trouve en France, dotée d’une carrosserie et d’un moteur en plutôt bon état. « Il a fallu refaire les périphériques du moteur, réparer et restaurer plusieurs éléments et revoir le système électrique arrière ainsi que l’alimentation en essence », détaille Cédric Blanc. Avec l’avantage non négligeable que les pièces de la marque se trouvent facilement sur le marché : « Quand l’entreprise a fait faillite, elle avait encore en stock de quoi construire une soixantaine de voitures. Les pièces détachées ont été rachetées par un Anglais installé au Texas et il est très facile de trouver des revendeurs. La plupart des pièces sont d’origine, mais l’on peut aussi trouver sur le marché de nombreux éléments refabriqués plus tard, en impression 3D par exemple. » Au moment de mettre les mains dans le cambouis, Cédric Blanc s’est appuyé sur des connaissances et des conseils techniques et mécaniques dénichés sur Internet et sur les nombreux forums dédiés. À l’exception du système de freinage dont il a confié la remise en état à un garagiste professionnel, Cédric Blanc a ainsi pu rénover seul sa DeLorean.