Il y a 30 ans naissait Hors Tribu à Val-de-Travers

30e édition pour le festival Hors Tribu. Il prendra ses quartiers à Môtiers du 7 au 10 août prochains. La manifestation est née autour d’une fondue durant l’hiver 1995-1996. Une gommeuse partagée par des amis genevois et neuchâtelois aux Sagnettes qui nourrissaient une forte envie d’organiser quelque chose de simple et de musical au milieu des pâturages. La première édition, en été 1996, a proposé sur trois 3 jours 15 concerts dans un pâturage à mi-chemin entre Fleurier et La Brévine.

Hors Tribu a vu le jour grâce à la solidarité, à la débrouille et à l’huile de coude. « C’était très bout de ficelle », confirme Thierry Clerc, un de ses membres fondateurs.