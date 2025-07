Interruption ferroviaire entre La Chaux-de-Fonds et Les Ponts-de-Martel

Des bus à la place des trains. Des travaux de maintenance et de renouvellement nécessiteront l’interruption de la circulation des rames sur la ligne TransN entre La Chaux-de-Fonds et Les Ponts-de-Martel. Dès ce samedi 19 juillet et jusqu’au dimanche 10 août, un service de bus assurera la liaison, expliquent les Transports publics neuchâtelois, mardi dans un communiqué. Ces derniers précisent que les haltes de La Sagne-Église et de La Corbatière seront renouvelées ces prochaines semaines, tout comme l’infrastructure dans la courbe du Reymond. Un quai provisoire en bois sera construit à la halte de La Chaux-de-Fonds Grenier, afin de faciliter l’accès aux trains pour les personnes à mobilité réduite. Les travaux se dérouleront principalement de jour. Certains chantiers seront toutefois entrepris de nuit, en particulier dans le secteur du Reymond, du 4 au 10 août, ajoute encore la compagnie de transports. /comm-yca