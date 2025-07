Les cyanobactéries au Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel

Reconnaître les cyanobactéries n'est pas toujours facile. Le but de cette exposition est justement de permettre à la population de les détecter et d’agir en conséquence en, par exemple, ne laissant pas son chien se baigner et en surveillant ses enfants. Pour les humains, les risques restent toutefois limités et la prolifération des cyanobactéries est désormais surveillée de près.