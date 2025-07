Une première année « pleine de défis »

Même si son année était différente de ses attentes, Océane Oberli juge être arrivée prête pour reprendre les commandes de sa classe. « J’ai l’impression que c’est comme le permis de conduire : on fait les leçons, on passe l’examen, on a l’impression qu’on sait tout faire. Et puis c’est durant les premières années de conduite qu’on s’améliore et qu’on apprend. » La Chaux-de-Fonnière est donc en pleine phase probatoire, mais elle peut compter sur « des collègues en or » pour la soutenir lors de ses doutes et questionnements.