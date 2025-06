NIFFF : un programme riche et varié et un Open air agrandi

Un Open air remanié

Le Festival international du film fantastique de Neuchâtel prendra ses quartiers dans les cinémas de la ville du 4 au 12 juillet. Il sera aussi en extérieur à la place des Halles, mais dans une nouvelle dimension. Renommé : Halles Obscura, il s’étalera sur toute la place, en collaboration avec les restaurateurs et la Ville de Neuchâtel. « La jauge est plus haute, on pourra accueillir jusqu’à 800 spectateurs », précise Pierre-Yves Walder.